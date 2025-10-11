Inicia la temporada de pesca de camarón; 72 embarcaciones zarparán desde el puerto Vacamonte

La flota camaronera industrial del país está compuesta por unas 90 embarcaciones, según datos de la Arap.

Arraiján, Panamá Oeste/Un total de 72 embarcaciones zarparán desde el puerto de Vacamonte, en Arraiján, provincia de Panamá Oeste, con el inicio de la temporada de pesca de camarón, que arrancó este sábado, tras culminar el periodo de veda que finalizó el pasado 1 de septiembre.

Los capitanes de barco informaron que se realizó una inversión importante en las adecuaciones de las embarcaciones para el zarpe, lo que permitirá optimizar la faena pesquera durante esta nueva etapa.

De acuerdo con Eduardo Carrasquilla, director de la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (Arap), durante el periodo de veda se emitieron pocas sanciones, principalmente por “el incumplimiento de certificados de transporte de camarón”.

En este segundo periodo, se registraron entre 6 y 8 sanciones a nivel nacional y se realizaron decomisos vinculados a estas infracciones. Las sanciones aplicadas por estas faltas oscilan entre $200 y $500. La flota camaronera industrial del país está compuesta por unas 90 embarcaciones, según datos de la entidad.

Destacó que con esta reapertura, la temporada se extenderá hasta el 31 de enero de 2026.

Esta es una de las flotas pesqueras que tiene un cien por ciento de cumplimiento de todas las medidas de ordenación, cero incidentes con toda la flota camaronera industrial”, aseguró.

Añadió que, a nivel nacional, la flota artesanal también ha reportado un alto nivel de cumplimiento, registrándose “escasos eventos en provincias centrales”, y que “en su mayoría las incidencias rondaron en torno al incumplimiento del certificado pesquero de camarón”.

Exportaciones y relación con la Unión Europea

En relación con la “lista amarilla” de pesca ilegal de la Unión Europea (UE), en la que Panamá aún se mantiene, Carrasquilla señaló que el país “mantiene una tarjeta amarilla y que a fin de mes acompañará al vicecanciller Carlos Hoyos para presentar los avances y dejar evidencia en que el país puede optar por una revisión y por la tarjeta verde”.

El sector pesquero panameño exporta arriba de $250 millones en productos al año, de los cuales $30 millones tienen como destino el mercado europeo.

Al lograr una tarjeta verde estamos seguros de que las exportaciones al mercado europeo van a incrementarse, beneficiándose todo el sector pesquero, porque es el mercado que mejor precio tiene para el producto del mar”, dijo Carrasquilla.

El próximo periodo de veda se llevará a cabo entre el 1 de febrero y el 11 de abril de 2026.

Trabajo conjunto con la Unión Europea

La semana pasada, el vicecanciller Carlos Hoyos explicó que “Panamá trabaja de forma coordinada con la Dirección General de Asuntos Marítimos y Pesca (DG Mare) de la Unión Europea para evitar sanciones y mantener el acceso de los productos panameños al mercado europeo”.

El esfuerzo del Gobierno ha estado enfocado en fortalecer la Comisión Interinstitucional contra la pesca ilegal, con acciones regulatorias, supervisión marina, observadores a bordo y controles sobre el origen lícito de los productos pesqueros”, precisó Hoyos.

Según el vicecanciller, “las medidas también buscan garantizar que las naves abanderadas sin licencia pesquera no participen en actividades ilegales”.

“Hemos logrado rescatar la conversación con la Unión Europea, que estaba muy deteriorada, y esperamos demostrar los avances en las próximas reuniones con el comisionado de pesca”, agregó.

Panamá confía en que las acciones emprendidas en materia pesquera fortalezcan su imagen internacional y contribuyan a mantener el acceso de sus exportaciones al mercado europeo.

Con información de Yiniva Caballero.