Recolectan más de 5 mil libras de basura en jornada de limpieza en Colón

Las autoridades recordaron que este domingo se realizará un desfile cívico en el área, por lo que exhortaron a la población a mantener la limpieza y depositar la basura en su lugar.

colón/Un grupo de voluntarios, junto a autoridades del distrito de Colón, se unieron en una jornada de limpieza que busca cambiarle la cara a la ciudad, atendiendo un llamado de líderes religiosos.

Durante la actividad se recolectaron más de 5 mil libras de basura entre la Calle 1.ª y la Calle 16, incluyendo parques y áreas públicas.

La pastora Key Lewis destacó que esta iniciativa representa una forma de demostrar el amor y compromiso por Colón, “una tierra con sabor y gloria”. Agregó que no solo participaron colonenses, sino también voluntarios provenientes de las provincias de Coclé y Panamá.

Lewis hizo un llamado a las autoridades para colocar más botes de basura en la ciudad, al señalar que no se puede exigir limpieza si no existen los recursos necesarios.

“Pongamos los botes de basura y vamos a educar a la gente sobre dónde depositar los desechos. Hagamos planes de reciclaje… Ya basta de criticar y repetir lo mismo, vamos a unirnos. Colón merece algo diferente”, expresó la pastora.

El gobernador Julio Hernández agradeció la participación de los voluntarios e invitó a más personas a sumarse al movimiento de rescate de Colón. Además, adelantó que, una vez se cuente con la autorización del presidente José Raúl Mulino, se iniciarán trabajos de adecuación en calles y viviendas deterioradas o abandonadas.

Te puede interesar: Metro de Panamá anuncia cierres este fin de semana en Panamericana por trabajos de la Línea 3

Por su parte, Pedro Santizo, representante de Barrio Sur, afirmó que “Colón necesita unidad, progreso y una visión de futuro”, razón por la cual se unió a esta causa.

La joven voluntaria Yasuri Brow también participó en la jornada y expresó su fe en el resurgimiento de la provincia, confiando en Dios y en “lo nuevo que está por venir”.

Las autoridades recordaron que este domingo se realizará un desfile cívico en el área, por lo que exhortaron a la población a mantener la limpieza y depositar la basura en su lugar.

Información de Néstor Delgado