Avanzan trabajos de interconexión del anillo hidráulico Este; suspensión de agua se extenderá por 18 horas

Ciudad de Panamá, Panamá/Los trabajos para la conexión del anillo hidráulico Este iniciaron desde las 5:00 de la mañana de este sábado 31 de enero en Panamá Norte, como parte de un proyecto que busca mejorar el suministro de agua potable hacia Panamá Este y beneficiar a miles de residentes.

Las labores consisten en la instalación y conexión de una pieza en la tubería madre del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan), trabajos que ejecuta el Consejo Nacional para el Desarrollo Sostenible (Conades), entidad que asegura que el área se encuentra preparada para el desarrollo de las tareas técnicas.

Como parte del proceso, se mantiene la suspensión temporal del suministro de agua potable en varias zonas del país, debido a la necesidad de realizar la interconexión del sistema.

El Idaan informa que la planta potabilizadora Federico Guardia Conte, en Chilibre, permanece fuera de operaciones por aproximadamente 18 horas, desde este sábado 31 de enero hasta el domingo 1 de febrero, para permitir la ejecución de los trabajos programados.

Según las autoridades, la interrupción del servicio responde a la interconexión del anillo, así como a labores de mantenimiento en la subestación eléctrica de la planta potabilizadora. A estas acciones se suma una inspección en la estación de bombeo de agua cruda, que se realiza en coordinación con la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), con el objetivo de garantizar el correcto funcionamiento del sistema.

Las autoridades señalan que estas labores forman parte de proyectos destinados a fortalecer la infraestructura hídrica del país y mejorar la distribución del agua potable en sectores que presentan alta demanda del servicio.