Inician trabajos en la vía Centenario por construcción del nuevo acueducto para Kuna Nega

El proyecto del Idaan busca garantizar agua potable a más de 10 mil residentes y fortalecer la red de distribución en la zona norte de la ciudad.

Panamá/El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) anunció que desde el jueves 6 de noviembre de 2025 comenzarán los trabajos de instalación de tuberías en la servidumbre de la Vía Centenario, frente al Estadio Nacional Rod Carew. Estas labores forman parte del proyecto de construcción del acueducto que beneficiará a la comunidad de Kuna Nega.

Las jornadas se realizarán entre las 9:00 a.m. y 3:00 p.m., en el lado derecho de la vía hacia la ciudad de Panamá. Al tratarse de un área de servidumbre, no se contemplan cierres de carriles, aunque la entidad pidió a los conductores manejar con precaución y respetar la señalización que se colocará en el sitio.

Con este proyecto, denominado “Estudios, Diseño y Construcción de las Obras para la Conducción y Distribución de Agua Potable a la Comunidad de Kuna Nega”, el IDAAN busca garantizar un suministro constante y seguro para más de 10 mil habitantes, mejorando así la infraestructura de agua potable en el sector.

La institución agradeció la comprensión de los usuarios y reiteró que estos trabajos representan un paso importante para el bienestar y desarrollo de las comunidades beneficiadas.