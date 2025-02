Inseguridad en San Miguelito: Transportistas piden medidas urgentes, también apuestan por el deporte como solución

Ciudad de Panamá, Panamá/La inseguridad sigue siendo un tema central en San Miguelito, uno de los corregimientos más poblados y conflictivos de la provincia de Panamá.

En una reciente conversación con los conductores de taxi, quienes diariamente enfrentan situaciones de alto riesgo, quedó claro que la violencia y el robo son amenazas constantes en diversas zonas de este sector. Muchos de ellos, expuestos a peligros a toda hora, han señalado que hay áreas donde ya han dejado de ofrecer sus servicios, debido a los altos índices de criminalidad.

Uno de los conductores comentó sobre la peligrosidad de algunas veredas en San Miguelito, donde la "maleantería" es visible, especialmente en la noche.

"Es una gran inseguridad entrar a esas veredas y las personas son inconscientes, se ve mucha maleantería en San Miguelito, demasiado. En la noche todo es peor, no hay policías y los pocos que hay están siempre con el celular en la mano", expresó. Esta sensación de vulnerabilidad ha llevado a muchos transportistas a limitar su horario laboral, evitando trabajar en horas nocturnas.

Otro conductor recordó su experiencia personal con la violencia: "Yo era antes chofer de Veranillo-Río Abajo y me pusieron un arma. Eso es malo porque uno no sabe qué hacer. Así me pasó con el tipo que me robó, quedé frío, pero bueno, a veces uno queda enredado por ellos", relató.

Este tipo de experiencias son cada vez más comunes en un contexto donde los robos a transportistas y hasta homicidios se han convertido en hechos lamentables.

Ante esta situación, los conductores han hecho un llamado urgente a la Policía Nacional para que realice rondas policiales constantes y se refuerce la presencia en las áreas más afectadas. La mayoría de ellos, de hecho, han decidido trabajar solo hasta las 7:00 p.m., buscando evitar ser víctimas de la creciente ola de criminalidad.

Sin embargo, no todo es negativo en San Miguelito. Al mismo tiempo, hay iniciativas que buscan combatir la violencia desde su raíz, llevando cultura y deporte a los jóvenes. Manuel Vargas, coordinador deportivo, es un ejemplo de ello. A través de actividades como el fútbol y el karate, Vargas y su equipo están logrando que muchos niños de la comunidad ocupen su tiempo de manera productiva.

"Hay un dicho que tenemos acá en el barrio, que hoy ellos escogen entre ser maleantes o ser deportistas. Nosotros, en este ámbito del deporte, tenemos que inculcarlo al 100%. Le exhortamos a todas las personas que estén en esto del deporte que sigan adelante. Sabemos que a veces falta el apoyo, pero el que obra bien, sabemos que tarde o temprano es recompensado", expresó Vargas.

Mientras algunos piden más seguridad, otros apuestan por el cambio cultural a través de la disciplina y el deporte. La realidad de San Miguelito refleja la necesidad de un enfoque integral para resolver los problemas de violencia y brindar a los jóvenes alternativas que les permitan un futuro mejor. Sin duda, la comunidad espera que las autoridades actúen con rapidez para garantizar la seguridad y fomentar la paz en esta zona tan vulnerable.

Con información de Yenny Caballero.