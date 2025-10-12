Instalan en Veraguas subcomisión para la prevención de delitos sexuales

veraguas/La subcomisión para la prevención de delitos sexuales fue instalada en la provincia de Veraguas, donde se concentra aproximadamente el 6% de los casos registrados a nivel nacional.

Desde el año 2023, el Ministerio Público ha recibido más de 21 mil denuncias por delitos sexuales, de las cuales 1,200 corresponden a Veraguas.

Autoridades del Ministerio Público explicaron que, en muchos casos, no es la víctima quien presenta directamente la denuncia, sino que esta llega a través de terceros, o mediante la colaboración de instituciones de salud, centros educativos y estamentos de seguridad.

Se destacó además la importancia de trabajar con las familias, ya que en numerosos casos los ofensores forman parte del propio núcleo familiar.

La subcomisión ya ha sido instalada en las provincias de Chiriquí, Colón, Panamá Oeste, Panamá y Veraguas, y se prevé su próxima apertura en Darién y Bocas del Toro, como parte de una estrategia nacional para fortalecer la prevención y atención de estos delitos.

Información de Ney Castillo