IMA anuncia cierre temporal de agroferias y tiendas por operativo de carnaval

Según el anuncio, las agroferias a nivel nacional quedarán suspendidas a partir del lunes 9 de febrero, mientras que las tiendas permanentes y distribuidoras permanecerán cerradas desde el viernes 13 de febrero.

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció ajustes temporales en sus actividades a nivel nacional, debido al despliegue de los estamentos de seguridad como parte del operativo de Carnaval, lo que impide brindar el apoyo logístico y de seguridad necesario para el desarrollo de las ferias y la atención al público.

A través de un comunicado, la entidad informó que estas medidas se harán efectivas a partir de la próxima semana y afectarán tanto las agroferias como las tiendas permanentes y distribuidoras del IMA en todo el país.

El IMA explicó que estas decisiones responden exclusivamente a la imposibilidad de contar con el respaldo logístico y de seguridad requerido durante el periodo de Carnaval, cuando los estamentos se mantienen desplegados en diferentes puntos del país para garantizar el orden y la seguridad ciudadana.

