Reformas electorales: Blandón cuestiona privilegios otorgados a la coalición Vamos sin ser partido político

Ciudad de Panamá/El expresidente del partido Panameñista y miembro de la Comisión Nacional de Reformas Electorales, José Isabel Blandón, aseguró que el debate generado en torno al voto en plancha ha desviado la atención del verdadero problema del sistema electoral panameño: la definición del residuo utilizada para adjudicar curules en los circuitos plurinominales.

Durante su análisis, Blandón explicó que tanto el voto en plancha como el voto selectivo han sido señalados erróneamente como los responsables de distorsionar la representación popular, cuando en realidad el inconveniente se origina en la fórmula aplicada desde 1992, la cual, según indicó, rompe con el principio matemático básico del residuo.

“El problema del sistema de adjudicación de curules (…) no es el voto en plancha, ni el voto selectivo, es la definición de residuo que existe en nuestro país desde el año 92”, afirmó.

Blandón recordó que antes de los años noventa Panamá utilizaba una fórmula distinta, similar a la que se aplica en la mayoría de los países con sistemas de representación proporcional. Sin embargo, a partir de 1994, el método cambió y dejó de restarse el cociente ya adjudicado, provocando que los votos en plancha se vuelvan a contar al momento de asignar residuos.

Para ilustrar el impacto de esta fórmula, citó el caso del circuito 8-4 en las elecciones de 2024, donde, según explicó, un partido con menos votos logró más curules que otro con la coalición Vamos con mayor respaldo popular, lo que a su juicio contradice el principio de representación proporcional.

“Entonces, ¿eso está bien? No, eso no está bien. Y eso es producto no del voto en plancha, eso es producto de la definición del residuo”, sostuvo.

Independientes, listas y partidos políticos

Sobre las críticas de los independientes, Blandón expresó coincidencias parciales. Señaló que en los circuitos plurinominales, tanto partidos como listas de libre postulación deberían poder postular tantos candidatos como curules se elijan, y cuestionó que las reformas limiten esta posibilidad a los independientes.

Sin embargo, marcó distancia con el trato que recibió la coalición Vamos en las pasadas elecciones, al considerar que se le otorgaron prerrogativas propias de un partido político sin haber cumplido con los requisitos legales de inscripción.

“Eso es lo que puede hacer un partido porque un partido pasó por el proceso de inscripción, de elección de directiva, aprobación de estatutos y demás. Vamos no pasó por nada de eso. Les dieron a ellos la categoría de partido sin serlo. En eso no estoy de acuerdo”, criticó.

A su juicio, la posibilidad de estos grupos de convertirse formalmente en partidos políticos es correcta y responde a la necesidad de organizarse dentro de las reglas del sistema democrático.

Voto selectivo cruzado y advertencias de inconstitucionalidad

El exalcalde también se refirió a las advertencias de inconstitucionalidad que han surgido en torno al voto selectivo cruzado. Según Blandón, este mecanismo rompe con el principio de “una persona, un voto”, ya que en circuitos plurinominales permitiría que un elector emita varios votos simultáneamente.

“El voto selectivo cruzado en un circuito en que se elija a cinco candidatos es una persona, cinco votos. Y eso es inconstitucional”, puntualizó.

En ese sentido, aclaró que la representación proporcional mediante cociente, medio cociente y residuo es el modelo que sí se ajusta a lo que establece la Constitución.

Blandón explicó que la propuesta impulsada por los partidos políticos y aprobada recientemente en la Comisión de Reformas Electorales, respaldada por los partidos políticos, busca retomar el modelo aplicado en la década de 1980, en el cual los votos utilizados para obtener un cociente se restan antes de competir por los residuos.

De no aplicarse este mecanismo, advirtió, el sistema continúa generando distorsiones como las vistas en las últimas siete elecciones generales.

“Desde el 94 para acá (…) no se resta lo que sacaste para el cociente y se vuelve a contar el voto en plancha cuando es residuo”, explicó sobre la fórmula.

Reducción de la Asamblea

Más allá de la fórmula electoral, Blandón consideró que Panamá mantiene un debate pendiente sobre el sistema político que desea para elegir a sus diputados. En ese contexto, expresó su respaldo a reducir el tamaño de la Asamblea Nacional.

“Yo estoy de acuerdo con que nosotros reduzcamos el tamaño de la Asamblea a no más de 50 diputados”, señaló, recordando que esta ha sido una propuesta que ha defendido desde su candidatura presidencial en 2019.

No obstante, advirtió que una discusión de fondo implicaría evaluar si el país quiere migrar hacia un sistema de mayoría simple o mantener la representación proporcional, lo que requeriría reformas constitucionales.

Contrato de Panama Ports y rendición de cuentas

En otro tema, Blandón se refirió al fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró inconstitucional el contrato entre el Estado panameño y Panama Ports Company. Consideró que el contrato era lesivo para el país y respaldó la decisión judicial, aunque expresó dudas sobre el manejo posterior del proceso.

“Panamaports abusó de Panamá, que el contrato era lesivo para el país”, subrayó.

También cuestionó la falta de claridad sobre el futuro operativo de los puertos y pidió que tanto los responsables del sector público como privado rindan cuentas por las decisiones tomadas en administraciones pasadas.

Señaló la percepción ciudadana de trato desigual entre el caso de Panama Ports y otros contratos de concesión declarados inconstitucionales, como el de la mina, lo que, dijo, sigue generando cuestionamientos en la opinión pública.

