IMA investigará presunta venta de boletos en tienda de David para saltarse filas

Chiriquí, David/El director del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA), Nilo Murillo, anunció que se abrirá una investigación tras las quejas de usuarios de la tienda del IMA ubicada en la Cadena de Frío de David, provincia de Chiriquí, por la presunta venta de boletos a personas que buscan evitar las largas filas para comprar productos de la canasta básica.

Se trata de una acción que no es adecuada y por eso se estaría investigando. Que vayan parando a esos facinerosos que andan vendiendo boletos, que andan antecediendo gente que viene temprano para que entonces digan, a través de la fuerza, que ellos ya vendieron un boleto para dar el espacio. Esto no es un negocio, señores. Esto es algo de apoyo del Estado a las personas más vulnerables”, afirmó Murillo señalando que la situación es inaceptable.

El director adelantó que el IMA trabaja en ajustes para agilizar la atención tanto en las agroferias como en la tienda, de manera que se reduzcan las largas filas y se garantice un acceso justo a los alimentos. “Todos necesitamos y estamos comprando el arroz, todos queremos comprar el arroz, pero no así de juega vivo tampoco”, afirmó Murillo.

Entre los usuarios también se escucharon voces de respaldo a las medidas. “Esperamos que el director ponga orden en esto. Pero buena atención, buena atención, y pues se consigue la comida un poco más cómoda”, comentó una de las compradoras que acudió a la tienda.

Por su parte, la gobernadora de Chiriquí, Aixa Santamaría, informó que ya se coordinó con la Policía Nacional para reforzar la seguridad en el área. “Ya se le hizo un llamado a la Policía, y el subcomisionado ya viene con las unidades también para poner un poquito más de orden y que las personas se sientan seguras, porque aquí usted sabe, se manejan tantas personas y también dinero”, señaló.

Algunos usuarios sugirieron que el IMA establezca tiendas comunitarias en los barrios y corregimientos, para que las familias puedan adquirir de forma más directa los productos de la canasta básica, sin tener que desplazarse hasta la Cadena de Frío o esperar las agroferias.

