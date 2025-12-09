IMA advierte venta 'fraudulenta' de jamón en 'supuestas listas' y reitera que la distribución solo se realiza en las Naviferias

La institución exhortó a los ciudadanos a reportar cualquier acción sospechosa que pudiera comprometer la transparencia y sostenibilidad de estos programas.

Ciudad de Panamá/El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) volvió a alertar a la ciudadanía sobre prácticas engañosas relacionadas con la supuesta venta de jamón picnic a nombre de la entidad, luego de detectar que personas ajenas están ofreciendo inscripciones en “supuestos listados” para acceder a este producto.

A través de un comunicado, el IMA informó que estas acciones se están realizando “de manera fraudulenta” y reiteró que “la distribución del jamón picnic se realiza exclusivamente a través de las bolsas navideñas disponibles en las Naviferias oficialmente anunciadas”.

El “juega vivo” vuelve a aparecer

Pese a las múltiples advertencias que la institución ha emitido en los últimos años, este tipo de irregularidades resurgen cada temporada.

El llamado "juega vivo", una práctica muy conocida en el país y que describe actos oportunistas de algunas personas, vuelve a manifestarse en este tipo de eventos de alta demanda.

En esta ocasión, el IMA recalcó que las Naviferias solo son divulgadas a través de sus canales oficiales, y subrayó la importancia de que la población se mantenga atenta ante cualquier oferta externa que intente aprovecharse de la necesidad o la urgencia de las familias durante las festividades. Estas prácticas dejan en evidencia cómo unos pocos buscan sacar ventaja a costa de programas sociales diseñados para apoyar a miles de hogares cada fin de año.

La institución exhortó a los ciudadanos a reportar cualquier acción sospechosa que pudiera comprometer la transparencia y sostenibilidad de estos programas. “La institución hace un llamado a la población a denunciar cualquier acción irregular que pueda poner en riesgo la transparencia y sostenibilidad de estos programas sociales”, puntualizó el comunicado emitido en la noche de este martes 9 de diciembre, a pocas horas de las próximas Naviferias.