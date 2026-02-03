Interpol Panamá detiene a ciudadano colombiano solicitado por EEUU por conspiración para lavado de dinero

Un ciudadano de nacionalidad colombiana fue aprehendido por agentes de la Oficina Central Nacional de Interpol Panamá en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, al mantener una orden de aprehensión internacional emitida a solicitud de las autoridades de Estados Unidos.

El hombre es requerido por la presunta comisión del delito de conspiración para lavado de dinero. Según el informe, el ciudadano viajaba procedente de Barranquilla, Colombia, y tenía como destino final la Ciudad de México, realizando una escala en Panamá.

Tras su aprehensión, Interpol Panamá trasladó al ciudadano para los trámites correspondientes, con el fin de iniciar el proceso internacional con el país que solicita su captura.

