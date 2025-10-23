Invertirán $1.3 millones en proyectos de conservación de aves en Panamá; buscan ampliar áreas protegidas

A través de una convocatoria nacional, se seleccionaron seis proyectos de organizaciones locales que trabajarán en la protección de ecosistemas como parte de la iniciativa Conserva Aves Panamá.

Ciudad de Panamá/La amenaza sobre el hábitat de muchas especies de aves en Panamá es cada vez más evidente como consecuencia del desarrollo. Ante este panorama, surgen nuevas iniciativas enfocadas en la conservación de ecosistemas naturales en distintas regiones del país.

Factores como la expansión agrícola mantienen bajo presión los entornos donde habitan múltiples especies de aves, tanto residentes como migratorias.

Le puede interesar: Tras nueve años de espera, Meduca entrega tres nuevas escuelas en Veraguas

El especialista Jorge Garzón, coordinador de proyecto de la fundación Natura, explicó que estos procesos de transformación del territorio han puesto en riesgo hábitats esenciales para la supervivencia de numerosas especies.

Garzón detalló que existen muchas áreas de amortiguamiento que no están dentro de áreas protegidas, pero que de igual forma son importantes conservar. Indicó que, por ejemplo, en Darién, hay muchas áreas que no están bajo protección. De la misma manera sucede en Panamá Este.

A través de una convocatoria nacional, se seleccionaron seis proyectos de organizaciones locales que trabajarán en la protección de ecosistemas como parte de la iniciativa Conserva Aves Panamá.

Según Karla López, presidenta de la fundación Natura, estos proyectos buscan fortalecer la conservación y el manejo sostenible de áreas naturales estratégicas en el país.

También podría leer: Aumenta la inseguridad en Las Garzas: en el sector operan cinco bandas delictivas

Cerro Santiago, Punta Patiño, Parque Nacional Darién, entre otras, son algunas de las zonas en donde se ha identificado que hay aves que están bajo amenaza.

Por su parte, Darien Montañez destacó que con la ejecución de estas acciones, en las que se invertirá alrededor de 1.3 millones de dólares, se prevé ampliar las áreas protegidas en más de 26 mil hectáreas nuevas, además de incrementar los esfuerzos de resguardo de especies según cada región.

Las comunidades tendrán un papel fundamental en este proceso. Cada iniciativa incorpora el enfoque de género, promoviendo la participación de mujeres, pueblos indígenas, pescadores y artesanos, actores clave en la conservación y el manejo responsable de los ecosistemas.

Información de Jorge Quirós