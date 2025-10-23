Aumenta la inseguridad en Las Garzas: en el sector operan cinco bandas delictivas

Los asaltos, balaceras y riñas entre grupos delictivos se han vuelto frecuentes, lo que mantiene a muchas familias viviendo con miedo y limitando sus actividades diarias.

Ciudad de Panamá, Panamá/La inseguridad y la delincuencia continúan en aumento en el corregimiento de Las Garzas, en el distrito de Panamá. El equipo de TVN Noticias realizó un recorrido por la zona y conversó con residentes que manifestaron su creciente preocupación ante los hechos violentos que se registran en el sector.

Vecinos señalaron que los asaltos, balaceras y riñas entre grupos delictivos se han vuelto frecuentes, lo que mantiene a muchas familias viviendo con miedo y limitando sus actividades diarias.

Por su parte, la Policía Nacional confirmó que al menos cinco bandas delictivas operan en el área, lo que ha contribuido al incremento de la violencia.

“En el corregimiento de Las Garzas, que pertenece al distrito de Panamá, hemos tenido algunas situaciones que hemos atendido. En el mes de septiembre se registraron dos hechos a domicilio, y en octubre otro caso similar. En su mayoría, estos incidentes están relacionados con disputas por control territorial y enfrentamientos entre grupos que buscan obtener ventaja para dedicarse a otras actividades delictivas”, explicó el comisionado Héctor Delgado, de la Policía Nacional.

La mayoría de las víctimas de estos hechos violentos terminan recibiendo atención médica en la sala de urgencias del Hospital Irma de Lourdes Tzanetatos, donde el personal de salud también se mantiene en constante alerta ante el incremento de casos vinculados a conflictos entre pandillas.

Con información de Yamy Rivas