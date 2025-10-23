Panameñista rechaza impugnación contra nómina de Jorge Herrera por paridad de género

Panamá/El Comité Nacional de Elecciones (CNE) del Partido Panameñista rechazó la impugnación presentada contra la nómina del candidato a la presidencia del colectivo, Jorge Herrera, al considerar que cumplía con las normas de paridad de género establecidas en el Código Electoral.

Fuentes del Comité indicaron a este medio que la decisión será publicada esta semana en el Tribunal Electoral, como parte del proceso formal previo a la convención nacional del partido, que se celebrará el próximo 23 de noviembre, en la que se elegirá una nueva directiva.

La impugnación fue interpuesta por el abogado y miembro del partido Rodrigo Esquivel, quien alegó que la nómina de Herrera incumplía el artículo 373 del Código Electoral, que exige que cada candidato principal tenga un suplente del género opuesto, así como lo establece el Decreto 19 de 2022, que refuerza esa obligación en todos los niveles de elección interna.

Sin embargo, el CNE determinó que la nómina cumplía con las disposiciones sobre paridad y formalidad electoral. En un comunicado, el equipo de campaña de Jorge Herrera sostuvo que la denuncia se basó en una versión de la lista que no era la oficial presentada ante el Comité.

Es importante precisar que la nómina que hoy nos critica por supuesta falta de paridad fue precisamente la que se presentó de manera incorrecta, ya que remitió al Tribunal Electoral una versión modificada y distinta a la originalmente presentada el 15 de octubre de 2025 ante el CNE”, se lee en el comunicado.

El texto agrega que dicha versión “fue alterada sin la autorización del Pleno del Comité Nacional de Elecciones y sin cumplir con los requisitos de forma y fondo exigidos por el Reglamento de Elecciones, particularmente en materia de plazos, documentación y validación oficial”.

Jorge Herrera disputará la presidencia del Partido Panameñista con el empresario Carlos Raúl Piad, en un proceso interno que busca reorganizar al colectivo tras los resultados de las elecciones generales de 2024. La nueva directiva será provisional, con una duración de 14 a 15 meses, hasta la reorganización definitiva en 2027.

En medio de este proceso, la expresidenta Mireya Moscoso se pronunció recientemente sobre la situación del partido, al señalar que su apuesta es por la recuperación del colectivo:

“Mi candidato es el Partido Panameñista, que está hecho un desastre”, dijo Moscoso, al lamentar el deterioro interno de la agrupación.