Mireya Moscoso sobre convención: 'Mi candidato es el Partido Panameñista, que está hecho un desastre'

Panamá/La expresidenta de la República Mireya Moscoso lanzó duras críticas hacia la situación interna del Partido Panameñista, en medio de las impugnaciones y tensiones que rodean el proceso rumbo a la convención nacional del próximo 23 de noviembre, donde se elegirá una nueva directiva.

Mi candidato es el Partido Panameñista, que está hecho un desastre, que lo han maltratado, que ya el doctor Arnulfo Arias no existe en ese partido. Lo cogieron para negocios”, declaró Moscoso, al referirse al rumbo que, según ella, ha tomado el colectivo político que fundó el expresidente Arnulfo Arias Madrid.

El Partido Panameñista, uno de los más antiguos de la política nacional, busca renovarse tras los resultados obtenidos en las elecciones generales de 2024, en las que sufrió su segunda derrota histórica, tras dos comicios seguidos.

La convención de noviembre se perfila como un intento de reorganizar la estructura interna y definir el liderazgo que encabezará el proceso de reconstrucción.

Moscoso también enfatizó la importancia de que se cumplan las normas establecidas por el Tribunal Electoral, particularmente en materia de paridad de género dentro de las nóminas postuladas.

Hay dos nóminas, los dos tienen que hacer su trabajo y el que tenga los votos será el próximo presidente del partido. Tenían que haber presentado una nómina con tanto porcentaje de mujeres, no lo hicieron, pero eso es una decisión del Tribunal Electoral”, señaló.

Actualmente, el Comité Nacional de Elecciones del Panameñismo revisa una impugnación presentada contra la nómina encabezada por el diputado Jorge Herrera, precisamente por presunto incumplimiento de las reglas de paridad de género.

Por su parte, el diputado José Luis Varela explicó que la nueva directiva será provisional y tendrá una duración de aproximadamente 14 a 15 meses, hasta la reorganización definitiva prevista para 2027.

Así que hay una competencia democrática que se va a lanzar ese día y, bueno, que gane el que tenga los votos. Pero lo importante es qué hacemos en esos 14 meses para tratar de que un partido histórico, con mucha tradición y mística, pueda recuperar el norte y la confianza de los panameños”, expresó Varela.

La convención de noviembre dejará un solo ganador. Fuentes políticas aseguran que Herrera estaría siendo apoyado por la bancada del partido, así como por los hermanos Varela. Mientras que Raúl Piad, contaría con el espaldarazo de la expresidenta Moscoso y otras corrientes del partido.

Con información de Luis de Jesús Mendoza.