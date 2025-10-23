Tras nueve años de espera, Meduca entrega tres nuevas escuelas en Veraguas

La inversión de estas obras es de $4.5 millones.

Veraguas/Este jueves 23 de octubre el Ministerio de Educación (Meduca) realizó la ceremonia de entrega de tres nuevas escuelas en la provincia de Veraguas.

Tras nueve años de espera, el corregimiento de El Picador, en el distrito de Cañazas, ya cuenta con nuevas infraestructuras, cuya inversión aproximada asciende a los $4.5 millones. Los nuevos centros educativos son La Campana, Río Piedra y El Picador.

Las nuevas instalaciones incluyen aulas teóricas y de apoyo, áreas de preescolar con zonas de juego, comedores, módulos sanitarios, dormitorios para docentes, sistemas fotovoltaicos, tanques sépticos, plazas cívicas y sistemas de alarma contra incendios, además de obras complementarias como cobertizos, monumentos y astas de bandera.

Estas escuelas representan un paso clave hacia la mejora de la infraestructura educativa en Veraguas, beneficiando directamente a cientos de niños, docentes y familias de la región, quienes estuvieron a la espera de las instalaciones por casi 2 décadas.

El Ministerio de Educación aseguró que se trata de un compromiso del Gobierno con el fortalecimiento de la educación en las comunidades rurales, para garantizar los espacios seguros, modernos y adecuados para el aprendizaje de los niños, niñas y adolescentes.