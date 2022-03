La Fiscal general de Cuentas, Waleska Hormechea, explicó todo lo concerniente en torno a la investigación por el caso denominado compensación por “Diablos Rojos”, que llevó al desarrollo de la audiencia en contra de más de 500 personas.

Hormechea detalló que, en efecto, desde el año 2021, se realizó la investigación patrimonial a solicitud del Ministerio Público que arrojó que hubo una lesión patrimonial de más de 24 millones de dólares.

Vea también: Ministerio Público sustenta vista fiscal en segundo día de audiencia por caso 'Diablos Rojos'

Señaló que había un proceso de rescate administrativo del transporte de San Miguelito y Panamá, en donde se determinó que hubo irregularidades en la forma en la que se revisó la compensación.

“Las irregularidades consistían en que se hicieron cancelaciones y reasignaciones de cupos, sin llevar el procedimiento respectivo”, detalló.

Entre las irregularidades mencionó, en el caso de la reasignación, se hizo porque la persona no estaba prestando el servicio, sin embargo, no se encontró una constancia de ello; igualmente, había vehículos que tenían más de siete años sin pagar la respectiva placa de circulación, lo que les indicó que no se estaba prestando el servicio y se requería para la compensación este requisito.

La fiscal indicó que se trata de un proceso complejo, en el que, entre otros aspectos, había una junta que debía establecer en qué caso se daba la compensación y en cuales no, pero, no se tienen actas sobre estas reuniones.

Vea también: Inicia audiencia en el caso 'Diablos Rojos', niegan solicitud de juicio abreviado

“Sí se demuestra que en la Autoridad de Tránsito, había un desgreño administrativo, porque inclusive hemos tenido que revisar cajas de documentos, que nos ha dificultado un poco encontrar las actas y en otros casos nos dicen que no hay actas y simplemente se tomaban las decisiones”, advirtió.

Existe un caso, indica la funcionaria, en el que se llegó a pagar cuatro veces por el mismo cupo, incluso, hubo casos de personas que iban al interior a captar vehículos en venta, en este punto lamentó no haber podido identificar quiénes fueron los intermediarios.

Aclaró que el monto total de las compensaciones, no fueron 24 millones de dólares, sino 98 millones de dólares, sin embargo, la investigación, tanto penal como patrimonial se fija en los 24 millones de dólares.