Investigan posible irregularidad en importación de arroz en Panamá

Ciudad de Panamá, Panamá/El director del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA), Nilo Murillo, anunció que estará presentando una denuncia en los próximos días por una importación de arroz que podría presentar inconsistencias en su ingreso y almacenamiento en el país.

Murillo indicó que, por medio de esta denuncia, se busca esclarecer la situación de un cargamento de arroz importado. La investigación se centrará en determinar la ubicación exacta del producto: si se encuentra en los silos oficiales o en otros depósitos del instituto.

“Hay un tema de un arroz que se trajo del exterior y eso está manejado a través de parámetros que el IMA tiene derecho por Ley de traer, pero está exento de impuesto. Si el arroz está en los silos, podrido y contabiliza, no hay ningún problema. El problema es que no esté el arroz ni la cantidad porque entonces ese arroz fue comercializado, no fue entregado al IMA y eso sí puede ser un problema”, dijo.

Murillo Robles destacó su compromiso de realizar una investigación exhaustiva, presentar las denuncias correspondientes ante las autoridades y garantizar el cumplimiento de los controles legales establecidos. El anuncio se produjo durante una reunión con propietarios de molinos arroceros de diferentes regiones de Panamá. El encuentro se enfocó en analizar la situación del arroz, producto fundamental en la canasta básica popular.

Con información de Eduardo Javier Vega