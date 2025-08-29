Invitación a la solidaridad: pacientes crónicos convocan a una carrera solidaria por la vida

La asociación de pacientes crónicos de Panamá organiza una carrera para para recaudar fondos y visibilizar sus necesidades en el sistema de salud.

Ciudad de Panamá/Pacientes con enfermedades crónicas, acompañados por organizaciones de apoyo, anunciaron la realización de una carrera solidaria en la Ciudad del Saber como parte de las actividades para recaudar fondos y generar conciencia sobre sus necesidades.

Durante el lanzamiento, la vocera del grupo, Emma Pinzón, destacó que la actividad tiene como objetivo sensibilizar a la población sobre los retos que enfrentan los pacientes que dependen de tratamientos continuos y de un sistema de salud accesible.

Puede interesar: Participación de la sociedad panameña para aumentar la donación de órganos

La carrera estará abierta a todo público y contará con diferentes categorías para permitir la participación de familias, deportistas y personas que deseen caminar o correr en apoyo a la causa.

Los organizadores recalcaron que lo más importante es unirse a la actividad como muestra de solidaridad con quienes viven con estas enfermedades y necesitan mayor visibilidad y respaldo en la sociedad panameña.