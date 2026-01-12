ITSE inicia el primer cuatrimestre 2026 con más de 4,200 estudiantes

ITSE acompaña a los estudiantes desde el primer día de clases, brindándoles orientación académica y apoyo integral para facilitar su adaptación.

Ciudad de Panamá/Con una jornada de inducción, el Instituto Técnico Superior Especializado (ITSE) dio inicio este lunes al primer cuatrimestre de 2026, recibiendo a aproximadamente 4,200 estudiantes que optaron por la formación técnica como una vía para acceder a mayores oportunidades laborales.

Durante la actividad de bienvenida, las autoridades del ITSE destacaron la importancia de este nuevo periodo académico, en el que cientos de jóvenes inician su preparación en carreras técnicas alineadas con las necesidades actuales del mercado laboral panameño.

”Más de 4 mil estudiantes van a tomar carreras que se han desarrollado con el sector productivo y son altamente demandadas. Se están distribuyendo estos estudiantes, tanto en jornadas diurnas como en jornadas nocturnas, y que principalmente hemos venido ofreciendo carreras demandadas como en el Canal de Panamá y Copa Airlines para el área de tecnología industrial, carreras que pertenecen al área de industrias como electricidad industrial, mantenimiento industrial y la última carrera que hemos desarrollado y ofrecido, que es la carrera de técnico en mantenimiento aeronaval”, señaló Luis Montbeliard, director de tecnología industrial del ITSE.

La institución resaltó que su modelo educativo se basa en un enfoque eminentemente práctico, en el que los estudiantes se forman utilizando tecnología y equipos similares a los que encontrarán en su futuro entorno de trabajo, lo que les permite desarrollar competencias acordes a las exigencias del sector productivo.

🔗Puedes leer: Cierre de oficinas públicas por Carnaval será compensado con jornada extendida

Así mismo, se subrayó que el ITSE acompaña a los estudiantes desde el primer día de clases, brindándoles orientación académica y apoyo integral para facilitar su adaptación y promover la culminación exitosa de su formación.

Como parte de este enfoque integral, el instituto también ofrece respaldo a estudiantes con responsabilidades familiares, a través del Centro de Atención Integral a la Primera Infancia (CAIPI), una iniciativa que busca garantizar que más jóvenes puedan continuar sus estudios sin que esta condición represente un obstáculo.

Para quienes inician este nuevo cuatrimestre, el ITSE representa una oportunidad de crecimiento profesional y de acceso a una educación técnica con alta demanda laboral, orientada a fortalecer la empleabilidad y el desarrollo de habilidades especializadas.