Jaguar muere tras atropello en la autopista Panamá–Colón

Se presume que el jaguar provenía del Parque Nacional Chagres o del Parque Nacional Soberanía, y que en su desplazamiento natural tuvo que atravesar la autopista Panamá–Colón.

Un ejemplar de jaguar (Panthera onca) murió tras ser atropellado anoche en la autopista Panamá–Colón, en un área cercana a un corredor biológico que conecta importantes zonas boscosas del país.

El primer reporte fue atendido por unidades de la Policía Ambiental, quienes acudieron al sitio y posteriormente notificaron al Ministerio de Ambiente (MiAMBIENTE). El cuerpo del felino, que por sus características era un juvenil, fue trasladado a la Clínica Veterinaria de Vida Silvestre de MiAmbiente, donde se recibió a las 9:45 de la noche del 12 de noviembre.

Una vez en la clínica, los especialistas realizaron mediciones biométricas y la toma de muestras biológicas para posteriores análisis científicos, con el fin de recopilar la mayor cantidad posible de información sobre este ejemplar, cuyo hallazgo en tales condiciones no es común.

Se presume que el jaguar provenía del Parque Nacional Chagres o del Parque Nacional Soberanía, y que en su desplazamiento natural tuvo que atravesar la autopista Panamá–Colón, donde lamentablemente fue impactado.

El Ministerio de Ambiente lamentó profundamente la pérdida de este ejemplar y enfatizó la urgencia de mejorar las medidas de prevención y mitigación en las carreteras que atraviesan áreas boscosas, hábitats naturales de diversas especies silvestres.

Ante este suceso, MiAmbiente destacó la necesidad de fortalecer la educación y sensibilización sobre la convivencia entre humanos y fauna silvestre, e instó a las autoridades y empresas constructoras a priorizar la creación de pasos de fauna terrestre y arbórea en la planificación de nuevas obras viales. Además, anunció que promoverá junto con la autoridad competente la instalación de nuevas señalizaciones y límites de velocidad en tramos que atraviesan o colindan con zonas silvestres.

El jaguar es el felino más grande del continente americano y está catalogado a nivel mundial como especie en peligro crítico de extinción. En Panamá, la Resolución DM-0657-2023, que actualiza el listado oficial de especies amenazadas, lo declaró formalmente protegido por su papel ecológico como depredador tope y regulador de poblaciones en los ecosistemas tropicales.

Juan Carlos Navarro, ministro de Ambiente, manifestó que “el atropello de este jaguar nos debe hacer un llamado de atención a toda la población sobre la necesaria coexistencia entre desarrollo y naturaleza. Si no protegemos la vida silvestre, estaremos poniendo en riesgo nuestra propia existencia. Vamos a reforzar la infraestructura de conectividad de corredores biológicos, ubicando pasos de fauna terrestre y arbórea, y realizaremos más campañas de concienciación, junto a diversas oenegés, para que el tráfico vehicular no sea una sentencia de muerte para especies que son parte fundamental de nuestro patrimonio natural.”

🔗Puedes leer: Rescatan a cría de mono aullador en una comunidad de Veraguas

Por su parte, Erick Núñez, jefe del Departamento de Biodiversidad de MiAmbiente, señaló que “el atropello de fauna silvestre, especialmente de especies emblemáticas como el jaguar, muestra la necesidad de incrementar la conciencia ambiental y aplicar medidas efectivas que permitan la coexistencia entre el desarrollo vial y la vida silvestre.”

En tanto, Ricardo Moreno, presidente de la Fundación Yaguará Panamá, reconoció el trabajo conjunto entre instituciones, científicos y comunidades locales para asegurar la supervivencia del jaguar en el país.

”Cada individuo cuenta. La pérdida de un jaguar es un impacto significativo en las poblaciones silvestres y en el equilibrio de los ecosistemas”, expresó.