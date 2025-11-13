Avanza plan para cerrar vertederos a cielo abierto en Herrera y Los Santos

El proyecto de relleno sanitario regional para los 14 municipios de Herrera y Los Santos

El ministro de Ambiente y el director de la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD) realizaron una gira de trabajo por las provincias de Herrera y Los Santos con el objetivo de inspeccionar los vertederos existentes y avanzar en su cierre definitivo, como parte del plan nacional de saneamiento ambiental.

Durante el recorrido, las autoridades visitaron los vertederos de Tonosí, Pedasí, Pocrí y Las Tablas, y tienen programadas inspecciones adicionales en Guararé, Chitré y Macaracas, este último ya cerrado y en proceso de reforestación y recuperación ambiental.

En Las Tablas, el ministro Juan Carlos Navarro, entregó al alcalde un manual de procedimientos que busca mejorar el manejo y el destino final de los desechos en el distrito. “El propósito es que cada municipio cumpla con las normas ambientales y sanitarias, eliminando los vertederos a cielo abierto que por años han afectado a estas comunidades”, señaló.

Las autoridades también trabajan en coordinación con el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) y el Ministerio de Salud (Minsa) en la elaboración de una guía de buenas prácticas para los porcinocultores, que promueve la correcta disposición de residuos y el manejo responsable de desechos orgánicos.

“Nuestro agradecimiento a los porcinocultores, todos han puesto de su parte para adecuarse. La meta es que incluso los pequeños productores puedan mejorar sus procesos y contribuir con la gestión ambiental”, destacó el ministro.

Información de Eduardo Javier Vega

