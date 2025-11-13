Instituto de Seguro Agropecuario reporta fuertes pérdidas en arroz y estima más de $200,000 en indemnizaciones

Sin embargo, pese a estas afectaciones, se destacó que no existe morosidad en el pago de los seguros agropecuarios que debe recibir el Instituto.

Panamá/El Instituto de Seguro Agropecuario de Panamá (ISA) convocó a una conferencia de prensa para dar a conocer las afectaciones sufridas por productores, específicamente en el rubro del arroz.

Según la institución, al menos 17 productores a nivel nacional registraron daños ocasionados por las lluvias durante el mes de octubre. Además, se estima que más de $200,000 deberán pagarse en indemnizaciones.

Ariel Espino, gerente del ISA, indicó que el rubro del arroz es el que ha tenido mayor pérdida con estas afectaciones.

Básicamente, podemos mencionar que el cultivo de arroz es el que hasta el momento ha representado un 99% de la estadística que manejamos dentro de la institución; y, como lo señalé en la presentación, son alrededor de $280,000 en caso de que se tenga que indemnizar la totalidad de los productores”, explicó Espino.

Agregó que “tenemos una pequeña parte, creo que fueron 2.5 hectáreas, en cultivos hortícolas en la provincia de Chiriquí, específicamente cebolla, papa y brócoli o repollo, uno de los dos”.

Sin embargo, pese a estas afectaciones, se destacó que no existe morosidad en el pago de los seguros agropecuarios que debe recibir el Instituto de Seguro Agropecuario de Panamá.

El ISA es el encargado de ofrecer seguros y mecanismos de protección financiera a los productores agropecuarios del país, con el objetivo de mitigar las pérdidas ocasionadas por eventos climáticos, plagas, enfermedades y otros riesgos inherentes a la actividad agrícola y pecuaria.

A través de sus programas de aseguramiento, el ISA busca garantizar la estabilidad económica del sector, promover la continuidad de la producción y fortalecer la seguridad alimentaria nacional.

Con información de Luis Alberto Jiménez.