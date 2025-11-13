Decomisan 150 paquetes de presunta droga en puesto de Guabalá, Chiriquí

El hallazgo se produjo durante una diligencia de allanamiento a un vehículo.

Panamá/Un operativo de la Policía Nacional en el puesto de control de Guabalá, en el distrito de Tolé, provincia de Chiriquí, permitió el decomiso de 150 paquetes de presunta droga y la aprehensión de un hombre de 47 años.

El hallazgo se produjo durante una diligencia de allanamiento a un vehículo tipo articulado, que había partido de la ciudad de Panamá y cuyo destino final era San José, Costa Rica.

Puede leer: Mulino reitera que no se revisará la política tributaria en Colón tras reclamos de alcalde Galván

Dentro del automotor, las unidades policiales también localizaron equipos tecnológicos, los cuales fueron remitidos a la autoridad competente para los trámites correspondientes.

La Policía Nacional destacó que este resultado forma parte de los esfuerzos que mantiene la institución para reforzar los controles en distintos puntos estratégicos del país y combatir el narcotráfico y el crimen organizado, que intentan utilizar el territorio panameño como ruta para el traslado de sustancias ilícitas.