Mulino reitera que no se revisará la política tributaria en Colón tras reclamos de alcalde Galván

El presidente José Raúl Mulino descartó que el Gobierno Nacional revise la política tributaria en la provincia de Colón, luego de los reclamos hechos por el alcalde Colón, Diógenes Galván, durante los actos conmemorativos del 5 de noviembre, así como las declaraciones del alcalde de Panamá, Mayer Mizrachi, sobre la distribución del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI).

Mulino calificó las propuestas de redistribución como “demagógicas” y defendió el carácter libre y especial de la Zona Libre de Colón, asegurando que su estructura fiscal no debe modificarse bajo presiones políticas.

“La respuesta es no de parte del gobierno central”, enfatizó el mandatario. “La verdad que yo fui el primer sorprendido de ese discurso, porque en gran medida la Zona Libre de Colón es lo que es porque es libre. Para eso se creó. No podemos pensar que en cada lugar que se recaude un dólar es para repartirlo”.

Mulino advirtió que su administración no permitirá que se debiliten instituciones claves del país “bajo pretexto de apoyar posiciones enteramente demagógicas”.

El presidente también se refirió a la reunión que sostuvo recientemente con representantes de corregimiento en La Villa de Los Santos, la cual, según aclaró, fue pública y no secreta.

“Esa reunión la pidieron ellos públicamente al terminar el acto en la casita donde fue el primer cabildo. Inmediatamente los recibí en el edificio del alcalde, me plantearon sus inquietudes, muchas de ellas relacionadas con los dineros de la descentralización”, explicó Mulino.

Durante el encuentro participaron el director de Presupuesto, José Aurelio Mejía, y el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, quienes detallaron a las autoridades locales la programación presupuestaria de las partidas destinadas a descentralización.

El mandatario reiteró que su gobierno no permitirá una descentralización paralela ni la entrega de fondos discrecionales a las juntas comunales.

“No va a haber descentralización paralela ni darle un cheque a las juntas comunales para que lo gasten a la buena de Dios. Eso no va a pasar en mi gobierno, y por favor, entiéndanlo”, advirtió Mulino.

Mulino recalcó que los proyectos deben canalizarse a través de las entidades públicas competentes, como el Ministerio de Vivienda o el Ministerio de Obras Públicas, y que los representantes podrán recibir crédito por las obras, pero con controles adecuados.

“Pónganle su nombre a las placas si quieren, yo no estoy en esto para pelear por política ni por propaganda. Pero no podemos dar un cheque sin fin ulterior a ningún representante y mucho menos a un alcalde”, sostuvo.

Por su parte, Roxana Méndez, directora de la Autoridad Nacional de Descentralización, amplió los detalles sobre el manejo de los fondos descentralizados, reconociendo que los alcaldes han expresado preocupación por la diferencia entre los montos que establece la ley y los recursos efectivamente transferidos.

“Venimos de una historia desde 2021 en la que los montos derivados del impuesto de bienes inmuebles fueron disminuyendo hasta fijarse casi en un monto fijo. Esa situación se replicó año tras año y produjo una reducción de casi el 50% del monto que debía transferirse”, explicó Méndez.

Indicó que el Ministerio de Economía y Finanzas, tras revisar la situación fiscal heredada, determinó asignar un monto base para 2026, con la expectativa de ajustar gradualmente el diferencial conforme las finanzas públicas lo permitan.

“Cuando llegamos al gobierno encontramos una situación crítica, pero actuamos con responsabilidad. Para 2026 se fijó un monto realista y en la medida de lo posible se completará el diferencial según la estimación actualizada de recaudación”, precisó.

Méndez reveló además que los municipios tenían B/.71.5 millones sin ejecutar al cierre del período anterior, además de B/.82 millones ya transferidos, lo que demuestra que existían recursos disponibles para la ejecución de proyectos.

“Estamos entregando la última partida. Ha habido dinero para obras, y en este periodo hemos aprobado proyectos por B/.130 millones, más de 4,000 proyectos en total. El 50% corresponde a caminos y vialidad, el 28% a infraestructura pública y deportiva, el 8% a proyectos de agua, y también se incluyen mejoras en escuelas”, detalló.

La funcionaria subrayó que el proceso de descentralización ahora se ejecuta con mecanismos de control y transparencia, invitando a la ciudadanía a fiscalizar los recursos. “Ya estamos publicando en la página www.realizacion.org todos los recursos entregados por junta comunal y municipio, y los proyectos en ejecución, para que la ciudadanía conozca cómo trabaja una buena descentralización”, indicó Méndez.

Por su parte, el director de Presupuesto de la Nación, José Aurelio Mejía, reforzó que el gobierno ha analizado la distribución del IBI y que los nuevos montos estarán condicionados a la capacidad de recaudación real del Estado.

“Hemos fiscalizado de manera presupuestaria y cumplido al 100%. Para 2026 esperamos que con los recursos asignados, que marcan casi B/.83 millones, y el remanente previsto, podamos definir varios proyectos de inversión acordados con los alcaldes”, explicó.

El funcionario aseguró que los fondos serán distribuidos conforme a la ley, priorizando proyectos que respondan a las necesidades de cada comunidad y garantizando rendición de cuentas.

“Vamos a cumplir con la debida distribución del impuesto, para que cada municipio pueda rendir en su desarrollo y ejecutar sus planes de inversión”, afirmó Mejía.

Auditorías y transparencia

El presidente Mulino cerró sus declaraciones refiriéndose a los informes de auditoría sobre el manejo de fondos en las juntas comunales.

Según dijo, la Contraloría General de la República le informó que 23 juntas comunales entregaron sus informes de manera correcta y sin observaciones, mientras que otras aún presentan inconsistencias.

“No se trata de hacer un cadalso público, sino de demostrar que hubo gente que supo manejar los fondos públicos sin meterles la mano”, puntualizó el mandatario.