Rescatan a cría de mono aullador en una comunidad de Veraguas

Veraguas/Una cría de mono aullador (Alouatta palliata) fue rescatada en la comunidad de Cascajilloso, en la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Cerro Hoya, provincia de Veraguas, luego de caer a una quebrada durante las lluvias registradas en el área.

El hallazgo fue reportado en horas de la tarde por un residente del lugar, quien observó que el animal cayó al agua tras desprenderse de su madre. El morador ingresó al cauce para salvarlo y permaneció en el sitio por varias horas esperando el retorno de la madre, lo cual no ocurrió.

De acuerdo con el Ministerio de Ambiente (MiAmbiente), el animal fue entregado al personal guardaparque del parque, que le brindó los primeros cuidados y lo mantuvo en observación durante la noche. La mañana de este miércoles, se coordinó su traslado a un centro de atención veterinaria especializada para su evaluación médica y recuperación.

Autoridades ambientales reiteraron el llamado a la población a no manipular ni retener fauna silvestre. En caso de encontrar animales heridos, desplazados o en riesgo, recomiendan contactar al personal de MiAmbiente o a las líneas regionales para que especialistas puedan intervenir de manera adecuada.