Naviferias del IMA: Venta de jamón sigue este miércoles y suman a Chepo. Conozca el calendario

Panamá/Las Naviferias organizadas por el Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) continúan este miércoles en las provincias de Chiriquí, Los Santos y Herrera, a las que se integra Panamá Este como nuevo punto del recorrido, con el fin de ampliar el acceso de la población a productos básicos a precios accesibles durante la temporada navideña.

Estas jornadas buscan ofrecer productos de la temporada a precios accesibles para la población.

A continuación, los horarios y los lugares donde se harán las ventas de las cajas navideñas este miércoles:

📍Chiriquí

• Terrenos frente a la Feria de las Flores, Boquete

• Plaza de Dolega, en el distrito de Dolega

• Parque de Gualaca cabecera

📍Los Santos

• A un costado de la Iglesia (calle frente al Banco Nacional), en Macaracas

• Parque Central, Pedasí

• Parque Santo Tomás de Villanueva, en Pocrí

• Cancha Municipal de Tonosí

📍Herrera

• Plaza de Toros de Parita

• Cancha Comunal de Cabuya (Parita)

• Cancha Municipal de Santa María cabecera

• Estadio Municipal de Béisbol de El Rincón (Santa María)

• Casa Comunal de Los Canelos (Santa María)

• Casa Comunal de El Limón de Santa María

📍Panamá Este

• Casa Comunal de Unión Santeña, distrito de Chepo

• Terrenos de la Feria de Tortí, distrito de Chepo

El IMA recordó a los ciudadanos que, para realizar sus compras, deben presentar su cédula y llevar una bolsa reutilizable.

Además, la institución anunció que la caja navideña tendrá un costo de $15 dólares y será distribuida en 132 puntos a nivel nacional, desde el 2 hasta el 19 de diciembre de 2025.

La caja incluirá cinco productos: un jamón picnic, una bolsa de 5 libras de arroz, una botella de aceite o una lata de piña, una libra de azúcar y una lata de guandú.