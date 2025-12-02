Naviferias del IMA: Venta de jamón sigue este miércoles y suman a Chepo. Conozca el calendario
La caja navideña tendrá un costo de 15 dólares y estará disponible en 132 puntos a nivel nacional, desde el 2 hasta el 19 de diciembre de 2025.
Panamá/Las Naviferias organizadas por el Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) continúan este miércoles en las provincias de Chiriquí, Los Santos y Herrera, a las que se integra Panamá Este como nuevo punto del recorrido, con el fin de ampliar el acceso de la población a productos básicos a precios accesibles durante la temporada navideña.
Estas jornadas buscan ofrecer productos de la temporada a precios accesibles para la población.
A continuación, los horarios y los lugares donde se harán las ventas de las cajas navideñas este miércoles:
📍Chiriquí
• Terrenos frente a la Feria de las Flores, Boquete
• Plaza de Dolega, en el distrito de Dolega
• Parque de Gualaca cabecera
📍Los Santos
• A un costado de la Iglesia (calle frente al Banco Nacional), en Macaracas
• Parque Central, Pedasí
• Parque Santo Tomás de Villanueva, en Pocrí
• Cancha Municipal de Tonosí
📍Herrera
• Plaza de Toros de Parita
• Cancha Comunal de Cabuya (Parita)
• Cancha Municipal de Santa María cabecera
• Estadio Municipal de Béisbol de El Rincón (Santa María)
• Casa Comunal de Los Canelos (Santa María)
• Casa Comunal de El Limón de Santa María
📍Panamá Este
• Casa Comunal de Unión Santeña, distrito de Chepo
• Terrenos de la Feria de Tortí, distrito de Chepo
El IMA recordó a los ciudadanos que, para realizar sus compras, deben presentar su cédula y llevar una bolsa reutilizable.
Además, la institución anunció que la caja navideña tendrá un costo de $15 dólares y será distribuida en 132 puntos a nivel nacional, desde el 2 hasta el 19 de diciembre de 2025.
La caja incluirá cinco productos: un jamón picnic, una bolsa de 5 libras de arroz, una botella de aceite o una lata de piña, una libra de azúcar y una lata de guandú.