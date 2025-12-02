Naviferias del IMA: Venta de jamón sigue este miércoles y suman a Chepo. Conozca el calendario

La caja navideña tendrá un costo de 15 dólares y estará disponible en 132 puntos a nivel nacional, desde el 2 hasta el 19 de diciembre de 2025.

Naviferias del IMA
Naviferias del IMA / IMA
Danna Durán - Periodista
02 de diciembre 2025 - 16:37

Panamá/Las Naviferias organizadas por el Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) continúan este miércoles en las provincias de Chiriquí, Los Santos y Herrera, a las que se integra Panamá Este como nuevo punto del recorrido, con el fin de ampliar el acceso de la población a productos básicos a precios accesibles durante la temporada navideña.

Estas jornadas buscan ofrecer productos de la temporada a precios accesibles para la población.

A continuación, los horarios y los lugares donde se harán las ventas de las cajas navideñas este miércoles:

📍Chiriquí

• Terrenos frente a la Feria de las Flores, Boquete

• Plaza de Dolega, en el distrito de Dolega

• Parque de Gualaca cabecera

📍Los Santos

• A un costado de la Iglesia (calle frente al Banco Nacional), en Macaracas

• Parque Central, Pedasí

• Parque Santo Tomás de Villanueva, en Pocrí

• Cancha Municipal de Tonosí

📍Herrera

• Plaza de Toros de Parita

• Cancha Comunal de Cabuya (Parita)

• Cancha Municipal de Santa María cabecera

• Estadio Municipal de Béisbol de El Rincón (Santa María)

• Casa Comunal de Los Canelos (Santa María)

• Casa Comunal de El Limón de Santa María

📍Panamá Este

• Casa Comunal de Unión Santeña, distrito de Chepo

• Terrenos de la Feria de Tortí, distrito de Chepo

🔗Puedes leer: Cajas Navideñas: Todo lo que debe saber sobre la venta del IMA

El IMA recordó a los ciudadanos que, para realizar sus compras, deben presentar su cédula y llevar una bolsa reutilizable.

Además, la institución anunció que la caja navideña tendrá un costo de $15 dólares y será distribuida en 132 puntos a nivel nacional, desde el 2 hasta el 19 de diciembre de 2025.

La caja incluirá cinco productos: un jamón picnic, una bolsa de 5 libras de arroz, una botella de aceite o una lata de piña, una libra de azúcar y una lata de guandú.

Noticias relacionadas

Naviferia en Bugaba: Consumidores llevan dos días esperando para adquirir la caja navideña del IMA Naviferia: Miles madrugan en Pan de Azúcar para comprar la caja navideña, pero la venta será las próximas semanas

Temas relacionados

Instituto de Mercadeo Agropecuario Naviferias Panamá Este
Si te lo perdiste
Lo último
stats