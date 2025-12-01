Naviferia en Bugaba: Consumidores llevan dos días esperando para adquirir la caja navideña del IMA

En el lugar, personal del IMA indicó que todo está listo para la entrega. Indicaron que para la provincia de Chiriquí se han preparado más de 50 mil bolsas navideñas .

Ciudad de Panamá/Las Naviferias 2025 iniciarán este martes 2 de diciembre en la Plaza del Ferrocarril en La Concepción, distrito de Bugaba, donde desde la madrugada de este lunes 1 de diciembre varias personas llegaron para asegurar su bolsa navideña con jamón picnic a $1500.

Aunque el Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) había indicado que no era necesario hacer filas tan temprano, muchos residentes decidieron esperar desde antes del amanecer. Algunos explicaron que lo hicieron porque esperaban “salir rápido y temprano de la compra de estas cajas navideñas”.

"Llegué desde ayer [domingo], me tomé todo un aguacero, pero soy la número 1", dijo una de las asistentes a la feria.

En el lugar, personal del IMA indicó que todo está listo para la entrega. Indicaron que para la provincia de Chiriquí se han preparado más de 50 mil bolsas navideñas.

Desde la tarima de apoyo logístico se observaban las miles de bolsas ya organizadas para su distribución. “Tenemos más de 50 mil bolsas; es un trabajo que se viene haciendo conjuntamente el IMA con algunas otras comunales que nos han ido apoyando, instituciones”, detalló un funcionario.

Las Naviferias arrancan oficialmente en tres puntos de la provincia:

Concepción, Bugaba (plaza del Ferrocarril)

(plaza del Ferrocarril) Puerto Armuelles (terrenos de la feria)

(terrenos de la feria) Río Sereno, Renacimiento

