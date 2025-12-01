Más de 1,000 afectados en Bocas del Toro, Darién y Colón tras 72 horas de lluvias

Aún sigue vigente un aviso de vigilancia por lluvias significativas y actividad eléctrica, el cual, según el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá, vence a las 11:59 p.m. del 1 de diciembre.

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) brindó un balance de las afectaciones por lluvias durante las últimas 72 horas en las provincias de Colón, Bocas del Toro y Darién, donde el personal de la institución permanece desplegado desde el fin de semana para brindar ayuda a las familias damnificadas.

En el caso de Bocas del Toro, una vez disminuyeron los niveles del agua tras las inundaciones, las personas han podido regresar poco a poco a sus hogares. Sin embargo, las evaluaciones continúan tanto en esta provincia como en Darién.

René García, supervisor de operaciones del Sinaproc, detalló que, durante el fin de semana, Bocas del Toro fue una de las zonas más impactadas, con:

116 casas afectadas

629 personas afectadas

250 adultos

365 menores

14 infantes

5 mujeres embarazadas

9 personas con discapacidad

En Darién, se reportaron:

52 familias afectadas ,

, Para un total de 260 personas.

Además, en la comarca Emberá Wuonan se mantienen:

128 familias afectadas ,

, Con 322 personas impactadas por las lluvias recientes.

Recomendaciones de Sinaproc

García reiteró el llamado a tomar precauciones mientras persistan las condiciones inestables. Advirtió que, si las lluvias continúan, es importante vigilar el crecimiento de los ríos y evitar zonas propensas a deslizamientos.

Entre las recomendaciones, el personal enfatizó:

No cruzar ríos crecidos .

. No intentar pasar en vehículo por vías anegadas.

Aún sigue vigente un aviso de vigilancia por lluvias significativas y actividad eléctrica, el cual, según el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá, vence a las 11:59 p.m. del 1 de diciembre.

Sinaproc mantiene personal en las zonas afectadas, donde todavía se realizan evaluaciones para determinar las necesidades y brindar asistencia a las familias damnificadas.

Información de Meredith Serracín