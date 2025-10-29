Panamá despide al legendario artista Japanese con música y respeto

Desde tempranas horas, seguidores, familiares, amigos y figuras del reggae panameño se congregaron en el parque capitalino para rendir tributo al artista, considerado una de las voces más influyentes del movimiento urbano del país.

Ciudad de Panamá, Panamá/Con música y respeto, cientos de personas despidieron este miércoles 29 de octubre al cantante de género urbano Leavitt Eduardo Zambrano Haynes, conocido artísticamente como Japanese, durante un emotivo homenaje celebrado en el Parque Urracá, en la ciudad de Panamá.

Desde tempranas horas, seguidores, familiares, amigos y figuras del reggae panameño se congregaron en el parque capitalino para rendir tributo al artista, considerado una de las voces más influyentes del movimiento urbano del país.

A las 9:45 de la mañana, el féretro con los restos mortales de Japanese llegó al lugar, donde se dio inicio al acto conmemorativo que incluyó la participación de reconocidos presentadores y cantantes como Akim y Apache Ness. Entre aplausos y canciones que marcaron a una generación, el público celebró su legado y expresó su cariño con flores y camisetas blancas, color que los organizadores solicitaron usar como símbolo de paz, respeto y homenaje.

De igual forma, familiares realizaron un discurso, en donde se recordó ese legado que deja marcado a toda la población panameña. Finalizado el homenaje, se procedió con el traslado del féretro hacia el vehículo fúnebre.

Durante el recorrido, uno de sus temas más recordados, “Sr. Oficial”, acompañó el momento, generando una mezcla de nostalgia y gratitud entre los asistentes. Posteriormente, una caravana condujo el cuerpo del intérprete hacia la capilla del Cementerio Parque Praderas de La Paz, donde se llevó a cabo una ceremonia religiosa y las honras fúnebres.

Un legado imborrable

Japanese falleció el jueves 23 de octubre, a los 44 años, debido a fallos multiorgánicos derivados de la diabetes, tras permanecer hospitalizado desde el 13 de octubre en el Hospital Manuel Amador Guerrero.

Figura esencial del reggae en español desde finales de los años noventa, Japanese fue uno de los pioneros del movimiento urbano panameño y una inspiración para numerosos artistas de distintas generaciones. En 2022, sufrió un derrame cerebral que le dejó secuelas motoras, y dos años después perdió uno de sus pies por complicaciones de salud.

Aun así, mantuvo una actitud positiva y un firme deseo de recuperación, según relataron sus allegados. Su partida deja un profundo vacío en la música panameña, pero también un legado imborrable en la historia del reggae nacional, que seguirá resonando en las voces de quienes crecieron con sus canciones.

Con información de Yamy Rivas y Luis De Jesús Mendoza