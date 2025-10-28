Panamá despedirá a Japanese este miércoles: así será el tributo en el Parque Urracá

Durante la jornada, una serie de artistas representativos del género reggae y del movimiento urbano panameño subirán al escenario para despedir al intérprete que marcó una generación.

Ciudad de Panamá, Panamá/Para este miércoles 29 de octubre, el mundo del reggae panameño rendirá un último adiós al cantante Leavitt Eduardo Zambrano Haynes, conocido artísticamente como Japanese, en un tributo con cuerpo presente que se realizará en el Parque Urracá, ubicado en la capital.

El homenaje iniciará a las 8:30 a.m. con música instrumental a cargo del DJ Dakop, seguido por las palabras de bienvenida del animador Bugaman, DJ Mckoy y la presentadora Jacky Guzmán. Durante la jornada, una serie de artistas representativos del género reggae y del movimiento urbano panameño subirán al escenario para despedir al intérprete que marcó una generación.

El cronograma del tributo contempla el siguiente protocolo y presentaciones:

8:55 a.m. – Apache Ness

– Apache Ness 9:00 a.m. – Pablo Mures

– Pablo Mures 9:10 a.m. – Tributo de DJ Coco ft. El Bewi (DJ Japanese)

– Tributo de DJ Coco ft. El Bewi (DJ Japanese) 9:20 a.m. – Palabras religiosas a cargo de la pastora Manuela

– Palabras religiosas a cargo de la pastora Manuela 9:30 a.m. – Scaredem Crew (Suppose, Suku, Faza y Mr. Benza)

– Scaredem Crew (Suppose, Suku, Faza y Mr. Benza) 9:35 a.m. – Akim

– Akim 9:45 a.m. – Boy C

– Boy C 10:00 a.m. – Jr. Rank

– Jr. Rank 10:10 a.m. – Palabras de Mayer Mizrachi

– Palabras de Mayer Mizrachi 10:20 a.m. – Anubikiss ft. DJ Terco

– Anubikiss ft. DJ Terco 10:30 a.m. – Principal

– Principal 10:40 a.m. – El Boza

– El Boza 10:50 a.m. – Palabras de Nayira Herrera Taymes, en representación de la familia del artista

Te podría interesar: Despedida de Japanese con música, color blanco y una caravana hasta La Cabima el próximo miércoles

El cierre está previsto para las 11:00 a.m., cuando el cuerpo de Japanese será trasladado por cadetes hacia el vehículo fúnebre en medio de un espectáculo de pirotecnia fría, marcando el final del acto en el Parque Urracá.

Posteriormente, el cuerpo será conducido por el Cuerpo de Bomberos de Panamá en una caravana hacia la capilla del Cementerio Parque Praderas de La Paz, donde se realizará una ceremonia religiosa y las honras fúnebres. Los organizadores han solicitado a los asistentes vestir ropa blanca como símbolo de paz, respeto y homenaje al legado del artista.

Japanese falleció el pasado jueves 23 de octubre, a los 44 años, debido a fallos multiorgánicos derivados de la diabetes, tras permanecer hospitalizado en la Sala 8 del Hospital Manuel Amador Guerrero desde el 13 de octubre. Figura influyente del reggae en español desde finales de los años noventa, Japanese fue uno de los pioneros del movimiento urbano panameño, con una carrera que inspiró a artistas de distintas generaciones.

En mayo de 2022, sufrió un derrame cerebral que lo dejó con secuelas motoras; dos años después, perdió uno de sus pies a causa de complicaciones de su enfermedad. Aun así, mantenía una actitud positiva y un deseo constante de recuperarse, según sus allegados. Su partida deja un vacío en la escena musical, pero también un legado imborrable en la historia del reggae panameño.