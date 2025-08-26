Jornadas de vacunación antirrábica gratuitas se realizarán esta semana en Veraguas ante brote de rabia bovina
La rabia paralítica bovina es una enfermedad viral mortal que afecta el sistema nervioso central del ganado y de otras especies.
Soná, Veraguas/Ante el reciente brote de rabia paralítica bovina registrado en el distrito de Soná, el Ministerio de Salud (Minsa) estará desarrollando dos jornadas de vacunación antirrábica gratuitas dirigidas a mascotas esta semana en la provincia de Veraguas.
Las actividades, organizadas por la Dirección Nacional de Control de Alimentos y Vigilancia Veterinaria de la Región de Salud de Veraguas, se realizarán el miércoles 27 de agosto en la Casa Comunal de Alto Tobalico, corregimiento de Quebrada de Oro (Soná), en horario de 9:00 a.m. a 12:00 p.m.; y el viernes 29 de agosto en la cancha techada del corregimiento de Canto del Llano, distrito de Santiago, de 8:30 a.m. a 12:00 p.m.
Fidel Batista, jefe regional de dicha dirección, explicó que estas jornadas buscan prevenir posibles contagios de rabia en animales domésticos y adelantó que en las próximas semanas se estarán anunciando nuevos puntos de vacunación en distintos sectores de la provincia.
