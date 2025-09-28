Jornada de puertas abiertas en Panamá Viejo reunió a nacionales y extranjeros

Ciudad de Panamá, Panamá/Cientos de panameños y extranjeros se dieron cita este domingo en el Conjunto Monumental Histórico Panamá Viejo para aprovechar su popular jornada de puertas abiertas. La iniciativa permitió a familias completas, especialmente a los más pequeños, acceder de forma gratuita tanto a las impresionantes ruinas históricas como al Museo de la Plaza Mayor.

Las familias aprovecharon la entrada sin costo para llevar a los niños a conocer de primera mano la historia de Panamá. El recorrido por el sitio se convierte en una clase de historia al aire libre, y varios de los niños entrevistados destacaron haber aprendido sobre el legendario ataque y saqueo de la ciudad por el pirata Henry Morgan.

El personal del Conjunto Monumental Histórico informó que las jornadas de puertas abiertas gratuitas se realizan el último domingo de cada mes, facilitando el acceso a toda la comunidad. Además, subrayaron el compromiso del sitio con la accesibilidad, ya que el área cuenta con facilidades para personas en sillas de ruedas o con movilidad reducida. La visita completa puede tomar entre 30 minutos y dos horas, dependiendo del interés del visitante en explorar cada rincón y exhibición.

Puedes leer: 'Casco Peatonal' celebra su séptima edición con amplia agenda de actividades culturales

Panamá Viejo: La primera ciudad en el Pacífico

Panamá Viejo no es solo un conjunto de ruinas; es un sitio fundamental en la historia del continente. Este lugar fue la primera ciudad fundada por los españoles en la costa del Pacífico americano en 1519, lo que la convirtió en el punto de partida para la conquista del Imperio Inca y la ruta crucial para el comercio de oro y plata. Desde aquí se enviaban mercancías hacia la corona española, estableciendo un enlace vital entre el Viejo y el Nuevo Mundo.

La ciudad original prosperó durante 152 años, funcionando como un centro comercial, administrativo y religioso de inmensa importancia. Su desarrollo se reflejó en la edificación de conventos, iglesias, una catedral y diversas estructuras civiles y militares, cuyos vestigios se conservan hoy en día, destacando la imponente torre de la catedral. En 1997, el sitio fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

La caída de una metrópoli colonial

El fin de la primera Ciudad de Panamá llegó en enero de 1671 a manos del temido pirata inglés Henry Morgan. Tras un feroz ataque, la ciudad fue saqueada. Para evitar que cayera en manos del invasor, se dice que el propio capitán general Juan Pérez de Guzmán ordenó la destrucción de almacenes de pólvora y el incendio de varios edificios.

Este trágico evento marcó el traslado de la población y el poder administrativo a un nuevo sitio amurallado, conocido hoy como el Casco Antiguo (o Casco Viejo), a unos 8 kilómetros de distancia. Las ruinas que hoy conocemos en Panamá Viejo son un testimonio silencioso de su esplendor colonial y su dramático final, funcionando como un monumento a la resiliencia y la historia del país.

Con información de Heady Leane Morán