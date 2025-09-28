'Casco Peatonal' celebra su séptima edición con amplia agenda de actividades culturales

La mayoría de turistas entrevistados por TVN Noticias se mostraron entusiasmados y emocionados por todas las experiencias que comprende el evento.

Ciudad de Panamá, Panamá/Lo que inició como un plan piloto en marzo de este año ahora se consolida como un espacio cultural, turístico e inclusivo: el “Casco Peatonal”, organizado por la Alcaldía de Panamá junto al Ministerio de Cultura y otras instituciones, se ha convertido en una actividad esperada por locales y turistas que acuden a ese lugar en busca de recreación.

Música en vivo, presentaciones de DJs, arte urbano, gastronomía local, presentaciones culturales y recreativas para todas las edades son algunas de las actividades que se encuentran en las históricas calles en el último domingo de cada mes.

Desde el punto de vista económico, el evento también ha comenzado a mostrar una contribución tangible al comercio local. En sus primeras cuatro ediciones, se reportó que asistieron más de 350,000 personas y se generó una economía circular estimada en 3.9 millones de dólares. De momento, las cifras no se han actualizado, pero se estima que esta cifra ha aumentado considerablemente.

Este domingo en particular, la actividad se vio impactada por la realización de los Premios Juventud el pasado jueves 25 de septiembre, ya que muchos turistas han extendido su estadía hasta este fin de semana para seguir disfrutando de los atractivos de Ciudad de Panamá.

La mayoría de turistas entrevistados por TVN Noticias se mostraron entusiasmados y emocionados por todas las experiencias que comprende el evento.

"Me encanta Panamá; es un país con mucha diversidad y cosas por hacer", expresó uno de los turistas de habla inglesa.

Como en ocasiones anteriores, la murga del megaproyecto "Tu Cara Me Suena" hizo vibrar las calles del Casco con tonadas y comparsas que pusieron a bailar y festejar a todos los presentes.

La actividad se extenderá hasta las 9:00 p.m. de este domingo y se espera que, al caer la noche, lleguen más turistas a las calles del Casco Antiguo.