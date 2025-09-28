Multitudinario desfile de carretas en Guararé; TVN Media se tomó el Festival de la Mejorana

Los organizadores estiman que desfilaron entre 60 y 65 delegaciones de diferentes partes del país, con más de 40 carretas.

Guararé, Los Santos/Guararé celebró este domingo 28 de septiembre su gran desfile de carretas lleno de colorido y mucha alegría.

Se trata de las últimas actividades del Festival Nacional de la Mejorana.

Hecho en Panamá y Jelou de TVN y figuras de TVMAX tuvieron una gran representación en el desfile.

El programa Hecho en Panamá cumple 38 años y lo celebró a lo grande.

Blas Pérez participó por primera vez de las actividades en Guararé, como parte de TVMAX Deportes. Manifestó estar feliz con esta actividad folclórica.

Gran cantidad de personas se dieron cita este fin de semana en Guararé.

Más temprano, la Dirección de Operaciones de Tránsito de la Policía Nacional realizó operativos en el área para garantizar el éxito del desfile.

Ernesto Vergara, presidente del Patronato del Festival Nacional de la Mejorana, dijo que se cumplieron las expectativas con la asistencia masiva de personas. Estiman que desfilaron entre 60 y 65 delegaciones de diferentes partes del país, con más de 40 carretas.

En la noche del sábado hubo un nutrido grupo de visitantes en todas las actividades.

El Club de Leones de Guararé fue el abanderado del desfile para celebrar sus 75 años de trabajo con la comunidad.

El Festival Nacional de la Mejorana: Custodio del folclor

El Festival Nacional de la Mejorana, que se celebra cada año en septiembre en Guararé, Los Santos, es considerado por muchos como el máximo evento de folclor tradicional y campesino de Panamá. Fundado en 1949 por Manuel F. Zárate, este festival tiene como objetivo principal la preservación y promoción de las costumbres y el arte popular panameño, especialmente el de la región central.

El festival dura varios días y abarca una amplia gama de actividades que van más allá de la Atolladera. Incluye concursos de música típica, donde destaca el instrumento que le da nombre al evento: la mejorana, un pequeño instrumento de cuerda similar a la guitarra. También hay concursos de bailes folclóricos como el zapateo y la tamborera, certámenes de canto (la décima y el toque de mejorana), concursos de indumentaria típica, desfiles de carretas y exposiciones de artesanías y gastronomía regional. El festival es una ventana viva a la historia y las tradiciones de Panamá, atrayendo a miles de visitantes nacionales e internacionales que buscan experimentar la riqueza cultural del país.

Con información de Eduardo Javier Vega