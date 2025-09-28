Roseta Bordanea, Chollykid y Alexis Sittón no se salvan de la atolladera en Guararé

Guararé, Los Santos/Roseta Bordanea, el chef Alexis Sittón y José Manuel Arispe, popularmente conocido como el Chollykid, presentadores del programa Jelou de TVN, se estrenaron como abanderados de la atolladera en el marco del Festival Nacional de la Mejorana en Guararé, provincia de Los Santos.

No estuvieron solos en esta aventura. Los rostros del programa Hecho en Panamá los acompañaron en esta aventura. Como es característico de esta vibrante y divertida costumbre guarareña, ninguno de ellos se salvó de quedar completamente cubierto de lodo, en un acto que reafirmó la conexión de TVN Media con las más profundas tradiciones panameñas. La presencia de los equipos de Jelou y Hecho en Panamá fue un punto alto en las festividades del Festival Nacional de la Mejorana.

¿Qué es la atolladera?

La atolladera es uno de los eventos más esperados y visualmente impactantes del Festival Nacional de la Mejorana. Su nombre lo dice todo: es una especie de tuna donde los participantes, incluyendo a los abanderados, vestidos de blanco, se ensucian con barro. La bandera del día de la atolladera es hecha con sacos de henequén.

Esta costumbre es una expresión pura de la idiosincrasia campesina y el folclor de la región de Azuero. Simboliza el contacto directo y franco con la tierra, siendo una actividad que rompe las barreras sociales y el protocolo. La gente se divierte, baila al son de la música típica y celebra sin preocuparse por la apariencia, honrando una tradición que ha pasado de generación en generación. Para muchos, ser abanderado de la Atolladera es un honor que implica valentía y un compromiso con las raíces del pueblo de Guararé.

El Festival Nacional de la Mejorana: Custodio del folclor

El Festival Nacional de la Mejorana, que se celebra cada año en septiembre en Guararé, Los Santos, es considerado por muchos como el máximo evento de folclor tradicional y campesino de Panamá. Fundado en 1949 por Manuel F. Zárate, este festival tiene como objetivo principal la preservación y promoción de las costumbres y el arte popular panameño, especialmente el de la región central.

El festival dura varios días y abarca una amplia gama de actividades que van más allá de la Atolladera. Incluye concursos de música típica, donde destaca el instrumento que le da nombre al evento: la mejorana, un pequeño instrumento de cuerda similar a la guitarra. También hay concursos de bailes folclóricos como el zapateo y la tamborera, certámenes de canto (la décima y el toque de mejorana), concursos de indumentaria típica, desfiles de carretas y exposiciones de artesanías y gastronomía regional. El festival es una ventana viva a la historia y las tradiciones de Panamá, atrayendo a miles de visitantes nacionales e internacionales que buscan experimentar la riqueza cultural del país.

