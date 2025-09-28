¡Dejó al Chollykid 'en cuero'! La Venenosa se llevó un pantalón panameño

El flechazo fue tal que, en un divertido acto capturado en video, la presentadora se apoderó de la prenda, dejando al presentador " literalmente en cuero ", como ella misma confesó.

Ciudad de Panamá, Panamá/La presentadora venezolana Carolina Sandoval, conocida cariñosamente como "La Venenosa" del programa de Univisión Siéntese Quien Pueda, dejó una estela de diversión y buenos momentos durante su reciente visita a Panamá, a donde viajó con motivo de los Premios Juventud.

Carolina Sandoval se convirtió en una de las figuras más comentadas de la alfombra roja y los eventos paralelos, incluyendo su participación como invitada en el sexto show del megaproyecto de TVN, "Tu Cara Me Suena".

Sin embargo, uno de los momentos más hilarantes de su estadía involucró al presentador José Manuel Arispe, mejor conocido como "El Chollykid" del programa Jelou. La pareja de presentadores compartió en sus redes sociales un video que capturó un momento "a primera vista": La Venenosa se enamoró perdidamente de un pantalón que llevaba puesto el Chollykid.

Puedes leer: Carolina Sandoval ‘La Venenosa’ se robó el show en Tu Cara Me Suena y se prepara para los Premios Juventud

El flechazo fue tal que, en un divertido acto capturado en el video, la presentadora se apoderó de la prenda, dejando al presentador "literalmente en cuero", como ella misma confesó. El pantalón, de una marca panameña, le quedó a la medida.

"LO PROMETIDO ES DEUDA... acá uno de mis mejores y más divertidos episodios de mi estadía en Panamá... @chollykid te amooooo MAL y amoooo literalmente haberte dejado en cuero... gracias a mi amor a primera vista por el pantalón... es que te voy a decir la moda en Panamá es otro nivel, creo que las mujeres mejor vestidas son panameñas", posteó Sandoval en su cuenta de Instagram.

La anécdota del pantalón tuvo un giro final: dado que el Chollykid se quedó sin un outfit para salir de su hotel, La Venenosa se lo prestó con la condición de que le fuera devuelto.

¡Casting abierto para el galán!

Además de robarse pantalones, Carolina Sandoval, quien se encuentra soltera, aprovechó para revelar que está en búsqueda de un nuevo galán. No obstante, la lista de requisitos es específica: el afortunado deberá amar la cocina, no roncar de noche, tener un estilo de vida similar al de ella, no preguntar cuánto gasta, gustarle sus amistades y, por supuesto, bailar bien. ¡Un verdadero casting de altura!

Su paso por Tu Cara Me Suena

La comunicadora sorprendió al público no solo con su energía, sino también con su vestuario: realizó dos cambios de atuendo, luciendo en ambas ocasiones trajes confeccionados con molas, un homenaje a la tradición textil de la cultura guna de Panamá.

Carolina no desaprovechó el espectáculo y se mostró totalmente entregada, bailando, cantando y celebrando cada presentación de los participantes.

“Los amé, me divertí, qué bonito programa y qué bonitos compañeros de jurado, quiero tenerlos conmigo en Miami”, destacó.

Su espontaneidad y alegría encendieron el ambiente, mostrando que vino a disfrutar cada instante del programa.

Puedes leer: