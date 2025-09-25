Carolina Sandoval ‘La Venenosa’ se robó el show en Tu Cara Me Suena y se prepara para los Premios Juventud

La participación de “La Venenosa” llega en medio de la expectativa que genera en el país la celebración de los Premios Juventud 2025.

Ciudad de Panamá, Panamá/La presentadora venezolana Carolina Sandoval “La Venenosa”, del programa Siéntese Quien Pueda transmitido por Univisión, se convirtió en una de las figuras más comentadas del sexto show de Tu Cara Me Suena.

“Gracias por invitarme, estoy feliz de estar con ustedes disfrutando de Panamá a todo lo que da con este grupo de gente tan espectacular. ¡Yo soy Panamá! ¡Amo Panamá!”, expresó emocionada Sandoval al inicio de la gala.

La comunicadora sorprendió al público no solo con su energía, sino también con su vestuario: realizó dos cambios de atuendo, luciendo en ambos ocasiones trajes confeccionados con molas, un homenaje a la tradición textil de la cultura Guna de Panamá.

Carolina no desaprovechó el espectáculo y se mostró totalmente entregada, bailando, cantando y celebrando cada presentación de los participantes.

“Los amé, me divertí, qué bonito programa y qué bonitos compañeros de jurado, quiero tenerlos conmigo en Miami”, destacó.

Su espontaneidad y alegría encendieron el ambiente, mostrando que vino a disfrutar cada instante del programa.

Su participación llega en medio de la expectativa que genera en el país la celebración de los Premios Juventud 2025, que por primera vez tendrán como sede a Panamá.

Sandoval resaltó la hospitalidad y riqueza cultural de la nación, señalando que estos eventos son una oportunidad para mostrar al mundo lo mejor del país.

La “Venenosa” no solo se llevó los aplausos de la noche, sino que dejó claro que Panamá está listo para brillar como anfitrión de uno de los premios musicales más importantes de la región.