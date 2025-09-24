Premios Juventud: Proyectan derrama económica de $30 millones en Panamá

La celebración de los Premios Juventud en Panamá ha generado una importante inyección económica al país, estimada en $30 millones, según informó la ministra de Cultura, Maruja Herrera, durante una rueda de prensa este martes.

El evento, que ha traído al país a artistas internacionales, presentadores, equipos de producción y miles de fanáticos, ha provocado un impacto positivo en la ocupación hotelera, el sector gastronómico y el turismo en general, de acuerdo con organizadores y comerciantes locales.

“Además de toda la derrama económica que esto trae, la industria creativa se fortalece y se crean lazos de intercambio cultural, diplomático, artístico y, sobre todo, se expone al mundo la riqueza cultural de Panamá”, destacó la ministra Herrera.

La funcionaria también explicó que el Gobierno Nacional destinó $5 millones para la organización del evento, como parte de una estrategia para impulsar el posicionamiento del país como sede de grandes producciones internacionales.

Los Premios Juventud, organizados por la cadena Univisión, se han consolidado como uno de los eventos musicales más importantes del ámbito latino, y su celebración en territorio panameño representa una plataforma de visibilidad global para artistas nacionales e internacionales, así como para el talento emergente local.

Empresarios del sector hotelero y gastronómico confirmaron que el aumento en las reservas, consumo y visitas turísticas ha sido notorio en los últimos días, especialmente en áreas cercanas a los puntos de celebración del evento.

Con información de Luis Jiménez