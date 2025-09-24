Casco Antiguo se llena de vida y fama con la llegada de los Premios Juventud

Ciudad de Panamá/La celebración de los Premios Juventud 2025 ha dejado una estela de movimiento, turismo y celebridades en la ciudad, y uno de los lugares más impactados ha sido el Casco Antiguo, que se ha convertido en punto de encuentro para artistas, productores, turistas y fanáticos en busca de una experiencia única.

Las calles empedradas del Casco, en especial los alrededores del Parque Independencia, frente a la Iglesia Catedral y un reconocido hotel del área, han sido escenario de transmisiones en vivo de cadenas internacionales como Univisión, que han llevado a cabo programas especiales como El Gordo y La Flaca, Despierta América y Primer Impacto desde los balcones coloniales que dominan la zona.

El ambiente se ha transformado en una verdadera pasarela de famosos. TVN Noticias realizó un recorrido nocturno por el Casco Antiguo, donde constató la gran afluencia de visitantes, cámaras, luces y, sobre todo, el entusiasmo del público local e internacional.

“Con los Premios Juventud acá estoy sin palabras, con el cariño y amor con el que nos recibe Panamá”, expresó Jorge Bernal, presentador de televisión, quien se encontraba acompañado de su esposa, la panameña Karla Birbragher.

Durante la noche, fue común ver a celebridades caminando por las calles, tomándose fotos con los presentes o simplemente disfrutando del encanto del Casco. También estuvieron en la zona el productor Juan Carlos Espinosa y el reportero Óscar Petit, quien incluso realizó un recorrido por el Palacio de las Garzas para un segmento especial de El Gordo y La Flaca.

Los comerciantes del Casco Antiguo no han pasado por alto el efecto positivo de este evento. Tiendas, restaurantes y cafés han experimentado un aumento en la afluencia de visitantes, muchos de ellos con la esperanza de ver o tomarse una foto con alguna de las personalidades del espectáculo.

Además de la derrama económica ya estimada en más de $30 millones por las autoridades, los Premios Juventud han convertido a Panamá en una vitrina internacional, no solo por su capacidad de albergar eventos de talla mundial, sino también por su cultura, hospitalidad y belleza histórica.

