Mejoraneros analizan bases para una ley que dé continuidad al festival y relevancia al instrumento

Delegaciones de todo el país se dan cita en Guararé.

Guararé, Los Santos/Este sábado aumenta la cantidad de público que participa en los diferentes concursos del Festival Nacional de la Mejorana en Guararé, provincia de Los Santos.

Delegaciones de todo el país se dan cita en este festival.

Más temprano se realizó una reunión de mejoraneros para discutir las bases de una ley que le dé continuidad al festival y le dé relevancia al instrumento.

Alcibiades Cortez dijo que todo evoluciona y hay diferentes corrientes que influyen en el folclor, por lo que buscan fortalecer el instrumento y que haya obligación por parte del Estado y patronatos para que esté más presente en las manifestaciones folclóricas.

Según las autoridades, se espera mucho público para este sábado y domingo. Amado Franco, alcalde de Guararé, dijo que se diseñaron espacios públicos abiertos, más presencia policial, aunque hay muchos reportes de hurtos.

Dioselina Chávez, del Conjunto Típico Infantil de Burunga, tiene 10 años de acudir a Guararé. Indicó que es una experiencia muy bonita para los niños porque se exaltan las tradiciones folclóricas que deben cultivarse desde que son pequeños.

Con información de Eduardo Javier Vega