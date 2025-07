Mulino reitera cierre del Ministerio de la Mujer; activistas entregan nota formal con demandas y piden preservar avances

Panamá/En medio del proceso de cierre del Ministerio de la Mujer, como parte de su plan de transformación del Estado, el presidente José Raúl Mulino se reunió este lunes con un grupo de reconocidas activistas y líderes históricas por los derechos de las mujeres, a quienes presentó su visión sobre la futura reestructuración del Gabinete Social y escuchó sus planteamientos durante más de una hora.

En el encuentro, que se prolongó por casi dos horas en la Presidencia de la República, participó la exlegisladora Teresita Yániz de Arias, Liriola Leoteau, Eyda Harvard, Lorena González y Alicia Franco, además de la viceministra de la Presidencia, Virna Luque.

Consultadas por TVN Media, varias de las asistentes manifestaron sorpresa por la apertura al diálogo mostrada por el mandatario. “Nos sorprendió que el presidente nos escuchara por más de una hora”, coincidieron.

La activista Lorena González explicó que el presidente reiteró su decisión de eliminar el Ministerio de la Mujer, actualmente dirigido por Niurka Palacios.

Ante la pregunta de por qué decidieron reunirse directamente con el mandatario, González fue clara en señalar que “lo hicimos en ausencia de no escuchar una posición clara por parte de la ministra”, sostuvo.

Nosotras somos de la convicción de que tenemos que buscar un punto en el que no se pierda todo el terreno ganado por las mujeres”, precisó.

Por su parte, Teresita Yániz de Arias calificó el diálogo como constructivo y subrayó la disposición del grupo a contribuir desde la experiencia acumulada:

“Hemos quedado satisfechas y estamos dispuestas a colaborar con el Presidente de la República, como con cualquier otro grupo dentro del gobierno que quiera que analicemos, a partir de la experiencia que hemos acumulado, las cosas que se puedan hacer, aquellas que sean posibles y aquellas que sean necesarias".

Durante la reunión, las mujeres entregaron al presidente una nota formal con planteamientos y exigencias frente a la eliminación del Ministerio.

En el mismo indican que "las mujeres panameñas, que somos la mitad de la población, nos merecemos un ente que nos permita la interlocución dentro del Gabinete con voz propia (...)".

No obstante, frente a su anuncio público y oficial de eliminar el Ministerio de la Mujer por las razones que ha dado a conocer a la faz del país, con el respeto que nos caracteriza, estamos decididas a no perder lo avanzado, porque somos protagonistas de nuestra propia historia. No somos beneficiarias", se lee en la nota entregada por las mujeres.