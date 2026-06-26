Mulino brinda detalles de las labores que realizará la brigada panameña de rescatistas en Venezuela

Chiriquí/Panamá activó este viernes su primera misión de búsqueda y rescate para apoyar las labores de emergencia en Venezuela, con el envío de una brigada integrada por 13 especialistas y cuatro perros entrenados para localizar sobrevivientes en estructuras colapsadas, mientras el Gobierno dejó abierta la posibilidad de reforzar el contingente si las condiciones de la emergencia lo requieren.

El anuncio fue realizado por el presidente de la República, José Raúl Mulino, durante una gira de trabajo en la provincia de Chiriquí, donde entregó 338 soluciones habitacionales a familias de Chiriquí y de la comarca Ngäbe-Buglé.

El mandatario explicó que la misión estará encabezada por personal especializado del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc).

"Las fuerzas e instituciones que los acompañan están lideradas por el señor Rey Jiménez, que es un especialista de Sinaproc especializado en este tipo de situaciones", indicó.

Mulino informó que antes del viaje todo el personal recibió inmunización contra la fiebre amarilla.

"En la mañana de hoy un equipo del Minsa, en las instalaciones del Sinaproc, está vacunándolos a todo este grupo de panameños que viajará a Venezuela contra la fiebre amarilla", señaló.

La misión tendrá inicialmente una duración de siete días, aunque ese período podrá modificarse dependiendo de las necesidades sobre el terreno.

"El equipo panameño inicialmente va a tener operación por siete días, esto puede aumentar o disminuir y se mantiene un grupo de contingencia para poder relevar", explicó.

El presidente detalló que los rescatistas trabajarán bajo la coordinación de las autoridades venezolanas en las zonas con mayores afectaciones.

"La operación implica la asignación del personal panameño a las áreas donde se requiere mayor ayuda, en coordinación con las autoridades de Venezuela, en todos esos puntos críticos que se han destruido producto de ese terremoto", manifestó.

La avanzada partirá este viernes desde la Base Aérea Teniente Octavio Rodríguez Garrido, a bordo de una aeronave del Servicio Nacional Aeronaval.

En este despliegue van 13 personas de diversas instituciones, todos con especialidades en búsqueda y rescate en estructuras colapsadas, y cuatro perros que también están entrenados precisamente para buscar y rescatar damnificados", precisó.

El vuelo hará una escala en Maracaibo antes de llegar a Venezuela. Consultado sobre un posible envío de más rescatistas, Mulino aseguró que Panamá cuenta con capacidad para ampliar la misión.

"En cuanto a más rescatistas, las circunstancias lo dirán y estamos en capacidad de poder ayudar con más compañeros y trabajadores de Sinaproc y de las otras entidades", afirmó.

El mandatario también informó que las gobernaciones del país comenzaron a recibir donaciones para los afectados, las cuales serán trasladadas al centro de acopio habilitado por el Despacho de la Primera Dama en el Parque Omar.

"Se ha dispuesto que las gobernaciones reciban las donaciones en las distintas provincias y sean enviadas al centro de acopio de la Primera Dama en el Parque Omar para ir poco a poco embalando toda esa cantidad de implementos que está llegando. Ustedes pueden ver las imágenes, que es por toneladas, y agradezco, por supuesto, la siempre oportuna solidaridad del pueblo panameño ante situaciones complicadas y difíciles, ahora en cabeza de los amigos y hermanos de Venezuela", expresó.

Mulino recordó que el centro de acopio mantiene un horario de atención de 8:00 de la mañana a 8:00 de la noche, mientras que el sábado recibirá donaciones de 8:00 de la mañana a 2:00 de la tarde.

El presidente reconoció la magnitud del desastre que enfrenta Venezuela y señaló que la recuperación tomará tiempo.

"Estamos dándole el apoyo que humildemente podemos dar como país amigo y hermano de Venezuela", afirmó.

Además de la misión de rescate, Panamá prepara el envío de alimentos, insumos y ayuda humanitaria recolectada en todo el país para contribuir con la atención de las familias afectadas por la emergencia.

Con información de Demetrio Ábrego.