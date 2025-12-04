Mulino envía mensaje a sus críticos: 'Vine a trabajar, no a hacer politiquería'

Mulino afirmó que su misión es impulsar el crecimiento del país a través de obras concretas y con el respaldo de un equipo que lo acompaña en esta tarea.

El presidente José Raúl Mulino envió este jueves un mensaje directo a sus críticos, asegurando que su gobierno no llegó al poder para repetir viejas prácticas políticas, sino para trabajar, imponer orden y sentar las bases de un país con mayores oportunidades.

“No llegué aquí para hacer lo mismo de siempre. Vine a trabajar, trabajar y trabajar, dejando atrás la politiquería y los bochinches que no suman en nada al país”, expresó el mandatario durante su comparecencia ante los medios.

Viaje a Noruega por Premio Nobel de la Paz

Mulino anunció además que la próxima semana no se realizará conferencia de prensa, debido a que viajará el domingo en la tarde a Oslo para asistir a la entrega del Premio Nobel de la Paz a la líder opositora venezolana María Corina Machado, a quien respaldó como símbolo de la lucha contra la dictadura en Venezuela.

“Para mí, como panameño, como presidente y como demócrata, es una gran oportunidad poder estar ahí, respaldar a esta mujer símbolo de la lucha tenaz contra una dictadura que tiene al pueblo de Venezuela oprimido, humillado y empobrecido”, manifestó.

El mandatario detalló que el evento se realizará el 10 de diciembre, en la sede tradicional donde se confieren los Premios Nobel, y que durante su ausencia el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, quedará a cargo de la coordinación del Gobierno.

Mulino adelantó que no estará de regreso al país hasta la noche del jueves 11 de diciembre, o en horas muy tardías de ese día.