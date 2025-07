Mulino sobre Bernardo Meneses: 'Tendrá que responder como corresponda al 'desbarajuste' que fue esa administración'

Ciudad de Panamá, Panamá/El presidente de la República, José Raúl Mulino, dijo que los escándalos del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (Ifarhu) pertenecen a otra administración y “el dueño de los escándalos está siendo procesado judicialmente y, entiendo, está detenido”.

“Él tendrá que responder como corresponda al desbarajuste que fue esa institución durante su administración”, recalcó Mulino.

Lo anterior, con referencia al exdirector del Ifarhu, Bernardo Meneses, quien está detenido provisionalmente por enriquecimiento injustificado, blanqueo de capitales y peculado.

El presidente indicó que el tema de auxilios económicos está revisado y no será como se otorgaron en la vieja administración [expresidente Cortizo]. "Si se dan, tendrán que calificar dentro de los parámetros normales de alguien que pide una ayuda económica, que lo ameriten sus créditos como estudiantes, la condición social de su familia".

Explicó que el auxilio económico no debe responder a "un juega vivo" o porque se le quiera dar el dinero a un amigo.

Al presidente le interesa saber, según dijo, y debe salir en el proceso, quiénes pagaron una matrícula y quiénes cumplieron con ir al exterior a estudiar. Ha dado orden para que en la entidad haya mucha moderación y transparencia con el dinero de los panameños.

Situación de Meneses

Fueron más de 12 horas de audiencia, extendiéndose hasta las 3:00 a.m., un maratónico proceso judicial de tres audiencias, que dejó como resultado la imputación de Bernardo "Nando" Meneses, exdirector del Ifarhu, por los delitos de enriquecimiento injustificado, blanqueo de capitales y peculado doloso agravado.

La sesión de estos tres procesos estuvo copada por la presentación y refutación de elementos de convicción, recesos, llamados de atención y una sala abarrotada.

El martes se analizaron los elementos que vinculan a Meneses en tres de las cuatro investigaciones que le sigue el Ministerio Público (MP). Los jueces Marisol Ortiz, Manuel Lezcano e Ivis Jaén estuvieron a cargo de las audiencias, y cada uno tomó una decisión distinta respecto a las medidas cautelares.

En el caso de enriquecimiento injustificado agravado, la jueza Ortiz decidió la detención provisional. Por su parte, Lezcano decretó ilegal la aprehensión de Meneses en el caso de blanqueo de capitales, dictando medidas cautelares de reporte los días lunes y viernes, así como impedimento de salida del país.

Finalmente, Jaén también decretó medidas cautelares de reportes, país por cárcel y la prohibición de acercarse a funcionarios del Ifarhu, esto en el caso de peculado doloso agravado, relacionado con el programa de auxilios económicos. Estos casos conllevan penas de hasta 12 años.

Los elementos de prueba

Durante las audiencias, el Ministerio Público (MP) detalló que Meneses hizo una serie de movimientos financieros inusuales. Entre los elementos de prueba presentados se incluyeron transacciones, depósitos, cheques de gerencia, montos de tarjetas de crédito, estados de cuentas personales, informes financieros con movimientos transaccionales "inusuales", declaraciones juradas, testimonios de beneficiarios de auxilios y funcionarios del Ifarhu, así como una auditoría de cinco tomos de la Contraloría General de la República.

Precisamente, esta auditoría, que según el MP llegó el pasado 10 de julio, abarca el periodo del 1 de julio de 2019 al 28 de febrero de 2024, es decir, la totalidad del mandato de Meneses y un año posterior a su salida del cargo. La misma estableció, de acuerdo con el MP, las conexiones que llevaron a la aprehensión del exdirector.

El MP sostiene que Meneses habría manejado un total de $914,183.78, de los cuales no ha podido justificar unos $419,331.93. Los fiscales argumentaron que su salario como director del Ifarhu, docente de la Universidad de Panamá y sus pasantías no le permitían manejar esa cantidad de dinero.

Para la fiscal superior Azucena Aizpurúa, Meneses realizó una "acumulación de bienes y activos generales cuando ocupaba el cargo de director del Ifarhu de 2019 a 2023. Esto, señor juez, no solo genera violencia a la confianza presidida, sino abuso de poder…", según declaró durante la primera audiencia.

Los fiscales indicaron que Meneses no ha podido justificar la compra en efectivo de un auto de segunda marca Honda Pilot por $17 mil, ni dónde está un cheque de gerencia de $70 mil proveniente de un plazo fijo que, al ser retirado de una entidad bancaria y cambiado en otra, no presenta beneficiario. Además, se mencionaron otras transacciones que superaban las seis cifras, realizadas antes de que sus cuentas fueran cerradas.

La defensa y una reunión inusual

A estos elementos se sumaron las quejas y reclamos de la defensa de Meneses. Su abogado, Ángel Álvarez, aseguró que su cliente siempre ha estado a disposición del proceso y que no existían motivos excepcionales para una aprehensión. Criticó además que el Ministerio Público mantuviera la investigación bajo reserva, lo que impidió que él pudiera revisar la carpeta para conocer el contenido de la auditoría. Sobre la reserva de la investigación, el MP aseguró que se hizo por 30 días, desde el 6 de junio. "Lo que yo he escuchado aquí es pura suposición. Están suponiendo", señaló Álvarez en la audiencia, restando importancia al informe de auditoría, el cual, según él, "no está concluido".

En medio de la audiencia por enriquecimiento injustificado agravado, salió a relucir que parte del dinero manejado por Meneses tenía relación con fondos del Frente de la Juventud del Partido Revolucionario Democrático (PRD), los cuales eran administrados desde sus cuentas personales. Al respecto, la fiscal Ortiz aclaró que Meneses solo manejó unos $8,992 de dicho frente.

Pero antes de que se decretara su aprehensión en la primera audiencia, Meneses tomó la palabra y reveló haberse reunido con el contralor general de la República, Anel "Bolo" Flores, en su despacho, mientras paralelamente la Contraloría realizaba la auditoría en el Ifarhu.

"(…) A mí lo que me hace ruido es cuando se habla de 400 mil dólares; la gente piensa que yo tengo ese dinero y eso es falso. Yo me pregunto: ¿Dónde están?, porque no tengo bienes, no tengo nada, es totalmente falso (…) A mí lo único que hoy día me sustenta es mi trabajo. Sí, la fiscalía dice que he ido a Colombia, pero que investiguen bien. He ido a estudiar, a prepararme para ir a aportar a la universidad que me dio la oportunidad de convertirme en líder estudiantil", afirmó Meneses.

Continuó: "Yo y mi familia estamos agotados emocional y físicamente (…) Tengo que decir también que fui citado por el Contralor Anel Bolo Flores a su despacho a una reunión, lo que es algo inusual, yo quiero saber si el informe de esa entrevista fue anexado al proceso; espero que por decir esto no se tome represalia".

Blanqueo de capitales

En la segunda audiencia de blanqueo de capitales, el juez Lezcano llamó la atención en reiteradas ocasiones a la Fiscalía. Cuestionó que el MP no pudo explicar el porqué de la aprehensión del señor Meneses, razón por la cual la declaró ilegal.

Pasadas las 7:00 p.m., el juez escuchó con paciencia los descargos del MP y de la defensa, y acto seguido decretó un receso de 30 minutos. En ese lapso, Meneses pudo comer. Además, sus familiares, amigos y allegados de su agrupación política del PRD cantaron, aplaudieron y le gritaban que estaban con él, algo que no se permite dentro de las instalaciones del SPA.

Auxilios económicos: una presunta lesión de $24 millones

De acuerdo con el Ministerio Público, en el caso de peculado doloso agravado, que aborda el polémico tema de los auxilios económicos, la auditoría de la Contraloría detectó que fueron entregados sin mayores controles y que muchos de los beneficiarios no cumplieron posteriormente con lo establecido en el programa. Se habrían desembolsado unos $690 mil dólares de manera irregular en este programa, y más de 800 beneficiarios habrían incumplido las normativas.

Además, se señaló que varios beneficiarios declararon en entrevistas con el MP que se les otorgaba una cifra, pero luego recibían otra. Los auxilios económicos eran aprobados directamente por Meneses.

La esperanza de la defensa de Meneses para obtener otra medida o su libertad radica en la apelación que presentaron contra la primera audiencia que decretó su aprehensión en el caso de enriquecimiento injustificado agravado. Por su parte, la Fiscalía apeló la decisión de los dos últimos jueces. Estas audiencias están programadas para el próximo 17 de julio a las 10:00 a.m.

Meneses, de 37 años de edad, saltó a la palestra pública al ganar la presidencia del Frente de la Juventud del Partido Revolucionario Democrático (PRD). Sin embargo, su figura cobró mayor notoriedad cuando el gobierno del expresidente Laurentino "Nito" Cortizo lo designó como director del Ifarhu. Su gestión fue objeto de escrutinio público meses antes de que abandonara el cargo para postularse como diputado del circuito 13-1, Arraiján.

