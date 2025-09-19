¡Viaja el domingo! Mulino expondrá sobre el multilateralismo y neutralidad del canal de Panamá en la ONU

El mandatario, también participará del ‘Panama Day’ para promover el país destino de inversión.

Ciudad de Panamá, Panamá/El presidente de la República, José Raúl Mulino, viajará este domingo 21 de septiembre a Nueva York, Estados Unidos, para participar en el debate general del 80° periodo de sesiones de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU), al que asisten como miembros 193 países.

La agenda del presidente Mulino en la ONU incluye su discurso en el debate general, una reunión bilateral con el secretario general de este organismo, António Guterres; y su participación en la sesión del Consejo de Seguridad por invitación del presidente de Corea del Sur, Lee Jae-Myung.

Entre los temas a tratar están el papel de Panamá en el Consejo de Seguridad, el multilateralismo y la neutralidad del Canal.

Fuera de la ONU, el presidente Mulino participará en el “Panama Day”, evento organizado en Nueva York por el Banco Interamericano de Desarrollo, donde se promocionará a Panamá como un destino de inversión. Este evento destacará la expectativa mundial por los grandes proyectos de infraestructura pública en desarrollo, incluyendo los planes del Canal, las ventajas comerciales y la estable economía panameña.

Este evento es respaldado por el Foro Concordia, un grupo de expertos transatlántico dedicado a generar confianza, fomentar la innovación, mejorar la cooperación y desarrollar el liderazgo.

Además, el presidente Mulino asistirá al Consejo de las Américas, una organización estadounidense que promueve el libre comercio y los mercados abiertos en todo el continente.

También sostendrá por separado un encuentro bilateral con la presidenta de Eslovenia, Natasa Pirc, para explorar nuevas oportunidades de cooperación; con el presidente de Ecuador, Daniel Noboa; y con el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski.

Mulino recibirá la invitación oficial para que Panamá asista al próximo Foro Económico Mundial, en Davos, Suiza. La invitación será entregada por Marisol Argueta, responsable de América Latina y miembro del Comité Ejecutivo del Foro Económico Mundial.

Durante este viaje de trabajo, el presidente Mulino estará acompañado de la primera dama, Maricel Cohen de Mulino; el canciller, Javier Martínez-Acha; y los ministros Felipe Chapman, Juan Carlos Navarro y Fernando Boyd.

Cabe destacar que el lema de la sesión de la ONU será “Mejor juntos: 80 años y más por la paz, el desarrollo y los derechos humanos” y será presidida por Annalena Baerbock.