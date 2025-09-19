Muerte de manatíes en Bocas del Toro alerta a guardaparques de MiAmbiente

La provincia de Bocas del Toro ha registrado la muerte de dos manatíes en el humedal San San – Pond Sak en lo que va del mes, una situación que ha puesto en alerta a los guardaparques del Ministerio de Ambiente (MiAmbiente).

Según informaron las autoridades, hasta el momento no se han encontrado pruebas concluyentes que determinen la causa de los decesos. Las posibles causas podrían estar relacionadas con la contaminación del agua, choques con embarcaciones o causas naturales.

El humedal, que alberga a cerca de 100 ejemplares de esta especie, es un área de gran importancia ecológica.

Por ello, MiAmbiente hace un llamado urgente a la población local y a los visitantes a proteger a los manatíes y su hábitat, evitando arrojar basura y colaborando en su cuidado.