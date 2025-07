Mulino niega abusos y defiende suspensión de garantías en Bocas del Toro

Ciudad de Panamá, Panamá/El presidente de la República, José Raúl Mulino, respondió este jueves a los señalamientos sobre presuntos abusos del Estado durante los disturbios registrados en Bocas del Toro. “Eso es falso totalmente. No ha habido fallecimientos”, declaró el mandatario, al tiempo que aseguró que las investigaciones están en manos del Ministerio Público, en el cual dijo confiar plenamente.

Mulino defendió la decisión del Ejecutivo de suspender las garantías constitucionales en la provincia durante los días de mayor tensión, cuando se reportaron cierres de calles, actos vandálicos atribuidos a grupos pandilleros, daños a comercios, instalaciones gubernamentales y la posterior salida de la empresa Chiquita Panamá.

“Hicimos lo que hicimos en función de la Constitución Nacional. No suspendimos garantías porque a mí se me antojó ese día. Y era lo que había que hacer”, afirmó. Además, descartó cualquier participación o respaldo a investigaciones paralelas, señalando que “los demás son movimientos ad hoc que no vienen al cuento. Yo no tengo nada que ocultar”.

La intervención de los estamentos de seguridad y la suspensión de garantías constitucionales en la provincia de Bocas del Toro, tras la escalada de violencia en medio de las protestas sociales, dejaron como resultado un informe de la Defensoría del Pueblo que documenta más de un centenar de denuncias por presuntas violaciones a los derechos humanos.

El defensor del pueblo, Eduardo Leblanc, informó en su momento que el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura realizó 209 entrevistas a médicos, psicólogos, abogados y otros profesionales, quienes constataron múltiples hallazgos preocupantes. La información sigue siendo recopilada para sustentar las denuncias correspondientes.

Los testimonios recogieron casos de personas que fueron golpeadas durante y después de su detención, que permanecieron sin alimentación, recibieron golpes en la espalda y el pecho, fueron retenidas a la intemperie, desnudadas y rapadas.

Los hechos en Bocas del Toro comenzaron con protestas en contra de la Ley 462, que reforma a la Caja de Seguro Social, por parte de miembros del sindicato bananero, una acción que fue declarada ilegal y se recrudeció con los cierres en varios puntos de esta provincia.

Posteriormente, hubo una serie de negociaciones con el sindicato de bananeros para la apertura. Sin embargo, grupos identificados por la Policía Nacional como pandilleros y delincuentes realizaron actos vandálicos no solo en las instalaciones de Chiquita Panamá, sino también en infraestructura del Estado, incluido el aeropuerto de Changuinola y algunos comercios.

Esta situación generó detenciones y el Gobierno declaró el estado de urgencia por más de 10 días para restablecer el orden.

Con el paso de las semanas, el Gobierno sigue las negociaciones con la empresa Chiquita Panamá, que salió del país, para que restablezca operaciones. Varios de los detenidos fueron liberados y el

El dirigente sindical del sector bananero, Francisco Smith, fue dejado en libertad este miércoles 9 de julio, luego de que en audiencia de apelación, un juez accediera a cambiar la medida cautelar antes impuesta.

El dirigente del sindicato bananero Francisco Smith, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Industria del Banano (Sitraibana), quien estuvo detenido, fue dejado en libertad y se le cambió la medida cautelar para reporte periódico.