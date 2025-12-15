Panamá y Chile buscan fortalecer vínculos tras conversación entre Mulino y Kast

El presidente Mulino destacó que Panamá y Chile comparten intereses estratégicos , subrayando que Chile es uno de los principales usuarios del Canal de Panamá.

El presidente de la República, José Raúl Mulino, sostuvo este lunes una conversación telefónica con el presidente electo de Chile, José Antonio Kast, en la que ambos acordaron relanzar las relaciones bilaterales entre Panamá y el país suramericano.

Durante el intercambio, Kast agradeció la llamada del mandatario panameño y extendió una invitación formal para que Mulino participe en su toma de posesión presidencial, prevista para marzo de 2026, invitación que fue aceptada.

El presidente Mulino destacó que Panamá y Chile comparten intereses estratégicos, subrayando que Chile es uno de los principales usuarios del Canal de Panamá, lo que refuerza la importancia de fortalecer los vínculos diplomáticos, comerciales y de cooperación durante sus respectivos mandatos.

Por su parte, el presidente electo chileno comentó que no ha tenido la oportunidad de conocer Panamá, por lo que también quedó abierta la invitación para realizar una visita oficial al país después de marzo de 2026, como parte del proceso de acercamiento entre ambas naciones.