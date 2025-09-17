Panamá refuerza lazos con Georgia Tech para capacitar a jóvenes en IA

En Panamá opera el Centro de Innovación e Investigaciones Logísticas Georgia Tech Panamá , fundación de interés privado sin fines de lucro, creada a través de un acuerdo entre Georgia Tech y la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt).

Ciudad de Panamá, Panamá/El presidente de la República, José Raúl Mulino, recibió este miércoles al presidente del Georgia Institute of Technology (Georgia Tech), Ángel Cabrera, con quien conversó para estrechar lazos de cooperación con instituciones panameñas de investigación, principalmente en el campo de la inteligencia artificial.

Este centro de estudios superiores, con sede en Atlanta, es una de las universidades de investigación líderes en el mundo, formando profesionales en disciplinas afines a la ingeniería, informática, arquitectura y ciencias.

En Panamá opera el Centro de Innovación e Investigaciones Logísticas Georgia Tech Panamá, fundación de interés privado sin fines de lucro, creada a través de un acuerdo entre Georgia Tech y la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt).

Cabrera explicó al presidente Mulino que se desarrolla un programa junto con Senacyt para entrenar a panameños en inteligencia artificial, campo de estudio que en los últimos años está transformando el mundo.

Tanto el presidente Mulino como Cabrera coincidieron en la importancia de que la juventud panameña esté capacitada en la última tecnología, para así impulsar el desarrollo económico nacional, en particular nuestro sector logístico.

De igual forma, expresaron su voluntad de seguir estrechando lazos de cooperación en materia científica y tecnológica.